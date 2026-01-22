Εκτός έδρας δοκιμασίες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό περιλαμβάνει η 24η αγωνιστική
Οι «ερυθρόλευκοι» με τη νίκη τους επί της Μακάμπι στο ΣΕΦ ανέβηκαν στο 14-8 και στην 7η θέση, έχοντας και αγώνα λιγότερο, και σήμερα θέλουν να συνεχίσουν νικηφόρα και να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο την πρώτη τετράδα. Απέναντί τους έχουν την εκ των ουραγών Εφές (19η με 6-17), η οποία προέρχεται από καλή εμφάνιση παρά την ήττα κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Για τον Ολυμπιακό έχουν τεθεί εκτός ο Μιλουτίνοφ (υπέστη διάσειση στον αγώνα με τη Μακάμπι) και ο Νιλικίνα (λόγω ενοχλήσεων).
Οσο για τον Παναθηναϊκό, στο ματς με την Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ επανήλθε στα θετικά αποτελέσματα και σε καλή ψυχολογία, και τώρα καλείται να πάρει «διπλό» στο Τελ Αβίβ. Για τους «πράσινους», 8ους με 14-9, το κυνήγι της πρώτης τετράδας δεν επιτρέπει νέες απώλειες προκειμένου να καλύψουν το χαμένο έδαφος του προηγούμενου διαστήματος. Ο Παναθηναϊκός θα έχει δύο σημαντικές απουσίες, αφού παραμένουν εκτός οι Κέντρικ Ναν και Ντίνος Μήτογλου.