ΕUROLEAGUE

Να συνεχίσουν νικηφόρα

Να ολοκληρώσουν με το απόλυτο τις υποχρεώσεις τους σε μία ακόμα «σούπερ εβδομάδα» διπλών αγώνων στη φετινή Εuroleague θέλουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για την 24η αγωνιστική. Με εφαλτήριο τις νίκες στην προηγούμενη αγωνιστική, οι «αιώνιοι» καλούνται σήμερα να αντεπεξέλθουν σε νέα απαιτητικά τεστ και μάλιστα εκτός έδρας: Ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη αντιμετωπίζει την Εφές (19.30 - Novasports 4) και ο Παναθηναϊκός στο Τελ Αβιβ τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (21.00 - Novasports Prime).

Οι «ερυθρόλευκοι» με τη νίκη τους επί της Μακάμπι στο ΣΕΦ ανέβηκαν στο 14-8 και στην 7η θέση, έχοντας και αγώνα λιγότερο, και σήμερα θέλουν να συνεχίσουν νικηφόρα και να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο την πρώτη τετράδα. Απέναντί τους έχουν την εκ των ουραγών Εφές (19η με 6-17), η οποία προέρχεται από καλή εμφάνιση παρά την ήττα κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Για τον Ολυμπιακό έχουν τεθεί εκτός ο Μιλουτίνοφ (υπέστη διάσειση στον αγώνα με τη Μακάμπι) και ο Νιλικίνα (λόγω ενοχλήσεων).

Οσο για τον Παναθηναϊκό, στο ματς με την Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ επανήλθε στα θετικά αποτελέσματα και σε καλή ψυχολογία, και τώρα καλείται να πάρει «διπλό» στο Τελ Αβίβ. Για τους «πράσινους», 8ους με 14-9, το κυνήγι της πρώτης τετράδας δεν επιτρέπει νέες απώλειες προκειμένου να καλύψουν το χαμένο έδαφος του προηγούμενου διαστήματος. Ο Παναθηναϊκός θα έχει δύο σημαντικές απουσίες, αφού παραμένουν εκτός οι Κέντρικ Ναν και Ντίνος Μήτογλου.