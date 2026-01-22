EUROPA LEAGUE

Σε κομβική «στροφή» για την πρόκριση

Ψάχνει ηχηρή αντίδραση

Σε κομβική «στροφή» φτάνουν σήμερα Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στο κυνήγι τους για μια θέση στην πρώτη 24αδα του Europa League, που θα τους επιτρέψει τη συνέχιση της παρουσίας τους στη διοργάνωση. Στο πλαίσιο της 7ης και προτελευταίας αγωνιστικής της League Phase, «πράσινοι» και «ασπρόμαυροι καλούνται να αντεπεξέλθουν σε ματς υψηλών απαιτήσεων, ο μεν Παναθηναϊκός στη Βουδαπέστη κόντρα στη Φερεντσβάρος (22.00 - ΑΝΤ1 / Cosmote Sport 4), ο δε ΠΑΟΚ στην Τούμπα κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις (19.45 - Cosmote Sport 3). Εφόσον πάρουν θετικά αποτελέσματα, οι ελληνικές ομάδες θα κάνουν σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της συμμετοχής τους στα πλέι οφ για πρόκριση στους «16», ενώ θεωρητικά θα έχουν ελπίδες ακόμα και για είσοδο στην οκτάδα και απευθείας πρόκριση. Από την άλλη, καθώς οι ισορροπίες παραμένουν λεπτές σε ό,τι αφορά τις προνομιούχες θέσεις, παραμένει ανοιχτό και το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ελληνικών ομάδων από τη συνέχεια.

Ο Παναθηναϊκός, 15ος με 10 βαθμούς, ψάχνει στην Ουγγαρία το αποφασιστικό βήμα για την ευρωπαϊκή του συνέχεια, αφού με επιτυχία θα «κλειδώσει» μια θέση στην 24άδα, διατηρώντας παράλληλα βλέψεις για απευθείας πρόκριση. Από την άλλη η αντίπαλός του, Φερεντσβάρος, 6η με 14 βαθμούς, επιδιώκει να εδραιώσει την παρουσία της στην οκτάδα.

Πέρα από τους βαθμολογικούς στόχους, οι «πράσινοι» επιδιώκουν απόψε μια σημαντική επιτυχία και για να βγάλουν αντίδραση μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, αναπτερώνοντας την ψυχολογία τους για τη συνέχεια. Εκτός της αποστολής του Παναθηναϊκού είναι οι τραυματίες Ντέσερς και Τζούρισιτς, καθώς και ο Μλαντένοβιτς.

Με φόρα στο δύσκολο τεστ

Στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ με φόρα από τις επιτυχίες του στο πρωτάθλημα καλείται να αντεπεξέλθει σε ένα από τα δυσκολότερα τεστ μέχρι τώρα στο Europa League, φιλοξενώντας την Μπέτις, ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.





Eurokinissi Sports

Παρότι ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται εντός της υπόθεσης πρόκριση, καθώς είναι 18ος με 9 βαθμούς, το έργο του στο φινάλε της League Phase θεωρείται υψηλών απαιτήσεων, καθώς μετά το σημερινό ματς με την Μπέτις, την τελευταία αγωνιστική θα δοκιμαστεί εκτός έδρας με αντίπαλο την επίσης πολύ ισχυρή Λιόν, πρωτοπόρο στη League Phase αυτήν τη στιγμή. Ετσι, στον ΠΑΟΚ θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους σήμερα και να φτάσουν στη νίκη, που θα απλοποιήσει το έργο της ομάδας στο φινάλε της κύριας φάσης. Οσο για την Μπέτις, 4η με 14 βαθμούς, θέλει να διατηρήσει τη θέση της στην πρώτη τετράδα, ενώ έχει βλέψεις και για ακόμα πιο ψηλά.

Ενόψει της σημερινής αναμέτρησης εξακολουθεί να είναι αμφίβολη η συμμετοχή του Κωνσταντέλια για τον ΠΑΟΚ, επίσης θα απουσιάσει ο τραυματίας Ιβανούσετς, ενώ στην αποστολή εντάχθηκαν οι Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ.