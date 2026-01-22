ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Συγχαρητήρια για τη διάκριση του Γιώργου Μπέικου

Τη 2η θέση στο Πανελλήνιο Κύπελλο Tae Kwon Do ITF 2026, που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο Αγίων Αναργύρων στην Αθήνα με τη συμμετοχή άνω των 500 αθλητών από όλη τη χώρα, κατέκτησε ο Γιώργος Μπέικος.

Ο Γ. Μπέικος, παγκόσμιος και πανευρωπαϊκός πρωταθλητής, επιστρέφοντας στον πρωταθλητισμό μετά από επτά χρόνια αγωνίστηκε στην κατηγορία μάχης έως 78 κιλά και πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα αξιόλογη εμφάνιση.

Ο αθλητής του ΑΣ Νεάπολης «Μακεδονική Δύναμη» επιβεβαίωσε με την παρουσία του τη συνέπεια, την επιμονή και το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο που τον διακρίνουν, προμηνύοντας θετική συνέχεια.

Η Επιτροπή Αθλητισμού της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ χαιρετίζει θερμά τη διάκριση του αθλητή και του εκφράζει τα συγχαρητήριά της για την κατάκτηση της 2ης θέσης στο Πανελλήνιο Κύπελλο Tae Kwon Do ITF.

Του εύχεται υγεία και δύναμη, ώστε να συνεχίσει να αγωνίζεται με συνέπεια καθημερινά, τόσο στον αθλητισμό όσο και σε κάθε πτυχή της ζωής του.