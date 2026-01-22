CHAMPIONS LEAGUE

Στο φινάλε θα κριθούν τα πάντα για τον Ολυμπιακό

Στο φινάλε της League Phase θα κριθεί η συνέχεια της παρουσίας του Ολυμπιακού στο φετινό Champions League. Μετά τη σημαντική νίκη τους με 2-0 επί της Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 7η αγωνιστική (Κοστίνια 2', Ταρεμί 45'+1), οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν ζωντανές τις ελπίδες του για μια θέση στην πρώτη 24άδα και στα πλέι οφ για πρόκριση στους «16».

Ο Ολυμπιακός φτάνοντας τους 8 βαθμούς ανέβηκε στην 22η θέση, με τον συναγωνισμό όμως να είναι ιδιαίτερα έντονος - αφού 26 ομάδες παλεύουν για 13 εισιτήρια - τα πράγματα παραμένουν ρευστά για τους πρωταθλητές Ελλάδας. Τα πάντα θα κριθούν στην τελευταία τους αποστολή, στην Ολλανδία, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Αγιαξ για την 8η αγωνιστική. Η νίκη είναι το μόνο αποτέλεσμα που εξασφαλίζει στον Ολυμπιακό τη συμμετοχή στα πλέι οφ, ενώ τα πράγματα θα δυσκολέψουν αρκετά σε περίπτωση ισοπαλίας, καθώς τότε η πρόκριση θα εξαρτηθεί από συνδυασμό αποτελεσμάτων, και τυχόν ήττα θα είναι καταδικαστική. Να σημειωθεί ότι και ο Αγιαξ έχει αυξήσει τις πιθανότητές του για πρόκριση, μετά τη σημαντική νίκη του με 2-1 επί της Βιγιαρεάλ στην Ισπανία.

Κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα και κατάφερε να φτάσει στην πολύτιμη νίκη χτυπώντας σε δύο καίρια σημεία του ματς, στο ξεκίνημα και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Καταλύτης για την επιτυχία του Ολυμπιακού αποδείχθηκε ο τερματοφύλακάς του, Κωνσταντίνος Τζολάκης, που με σημαντικές επεμβάσεις κράτησε όρθιους τους «ερυθρόλευκους» απέναντι στην έντονη πίεση που άσκησε η γερμανική ομάδα.