Αλλος ένας νεκρός στο μεροκάματο

Ενας ακόμα εργάτης ξεκίνησε χθες για το μεροκάματο και δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι του, αφού σκοτώθηκε στη ΒΙΠΕ της Δράμας, από ηλεκτροπληξία. Πρόκειται για 52χρονο - μέλος συνεργείου που πραγματοποιούσε εργασίες τοποθέτησης οπτικών ινών. Ο 52χρονος κεραυνοβολήθηκε από τάση ρεύματος 20.000 Volt, ενώ εργαζόταν πάνω σε κολόνα του ΟΤΕ, πολύ κοντά στην οποία βρισκόταν κολόνα ηλεκτροφωτισμού της ΔΕΗ, με τα ερωτήματα να είναι αμείλικτα για τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες έγινε το «δυστύχημα» και τα μέτρα που είχαν ληφθεί.