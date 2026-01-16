Παρασκευή 16 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Αλλος ένας νεκρός στο μεροκάματο

Ενας ακόμα εργάτης ξεκίνησε χθες για το μεροκάματο και δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι του, αφού σκοτώθηκε στη ΒΙΠΕ της Δράμας, από ηλεκτροπληξία. Πρόκειται για 52χρονο - μέλος συνεργείου που πραγματοποιούσε εργασίες τοποθέτησης οπτικών ινών. Ο 52χρονος κεραυνοβολήθηκε από τάση ρεύματος 20.000 Volt, ενώ εργαζόταν πάνω σε κολόνα του ΟΤΕ, πολύ κοντά στην οποία βρισκόταν κολόνα ηλεκτροφωτισμού της ΔΕΗ, με τα ερωτήματα να είναι αμείλικτα για τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες έγινε το «δυστύχημα» και τα μέτρα που είχαν ληφθεί.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Αγωνιστικός αναβρασμός σε μεγάλους χώρους δουλειάς
Στην προκρούστεια κλίνη του κέρδους μισθοί και δικαιώματα
Με πορεία στη Βουλή η χθεσινή 3η μέρα απεργίας
 «Υπό άκρα μυστικότητα» διαβουλευόταν με την κυβέρνηση για την ταφόπλακα στις ΣΣΕ
 24ωρη απεργία σήμερα στην «Giant» για καταβολή δεδουλευμένων
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ