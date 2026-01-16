ΓΣΕΕ

«Υπό άκρα μυστικότητα» διαβουλευόταν με την κυβέρνηση για την ταφόπλακα στις ΣΣΕ

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξη που έδωσε χθες επεσήμανε πως το νομοσχέδιο έρχεται σε συνέχεια της υπογραφής της «κοινωνικής συμφωνίας», ομολογώντας ότι «είχαμε έναν εξαιρετικό γόνιμο διάλογο για οκτώ μήνες, υπό άκρα μυστικότητα», που «όπως ξέρετε, οδήγησε στην υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας πριν από λίγες εβδομάδες».

Αποδεικνύεται δηλαδή ότι όλο αυτό το διάστημα που η ΓΣΕΕ έδινε τον καλύτερό της εαυτό για την υπονόμευση των εργατικών - λαϊκών αγώνων ήταν σε «ανοιχτή γραμμή» με την κυβέρνηση για να υπογράψει τη συμφωνία, με αντάλλαγμα τους νέους ρόλους «νεκροθάφτη» που της ανατίθενται. Υπενθυμίζεται ότι η ΓΣΕΕ κήρυξε «απεργοσπασία» τόσο στην πρωτοφανή σε μαζικότητα απεργία της 28ης Φλεβάρη για τα Τέμπη, όσο και στις κινητοποιήσεις ενάντια στο 13ωρο που έφερε η κυβέρνηση. Οπως αποδεικνύεται, δηλαδή, η ηγεσία της (ΠΑΣΟΚ - ΝΔ) έβαζε πλάτη στο ξελάσπωμα της κυβέρνησης με το αζημίωτο, αφού το νομοσχέδιο επιχειρεί την αναβάπτισή της με μια ...καρέκλα στη νέα «τρόικα» που διαμορφώνεται για να κόβει και να ράβει τις ΣΣΕ στα μέτρα της εργοδοσίας.

Και μόνο το γεγονός ότι η ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ με τον πρόεδρό της και κεντρικό συνδικαλιστή του ΠΑΣΟΚ συζητούσε κρυφά, πίσω από την πλάτη των εργαζομένων, με την κυβέρνηση, το αστικό κράτος και την εργοδοσία αυτό που τελικά ονομάστηκε «κοινωνική συμφωνία» και οδήγησε στο σημερινό νομοσχέδιο, δείχνει και τη σαπίλα των εργατοπατέρων. Επιβεβαιώνει δηλαδή στην πράξη τον ρόλο «πατερίτσας» που έχουν αναλάβει για τη στήριξη της κυβέρνησης οι παραπάνω συνδικαλιστές.

Επίσης η υπουργός επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία της ΓΣΕΕ με το νομοσχέδιο πρέπει να θεωρείται δεδομένη, όχι μόνο γιατί το νομοσχέδιο αποτελεί συνέχεια της «κοινωνικής συμφωνίας», αλλά και γιατί όπως είπε: «Οχι μόνο η συμφωνία η ίδια ήταν προϊόν λέξη προς λέξη συμφωνίας των 7 μας, αλλά και το κείμενο του νομοσχεδίου λέξη προς λέξη έχει συζητηθεί με τους 6 κοινωνικούς εταίρους. Αρα το νομοσχέδιο το ίδιο είναι προϊόν κοινής εργασίας κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων».

«Ολοι μαζί πάνω τα χεράκια»

Συνένοχοι στο έγκλημα αυτό δεν είναι μόνο η ΠΑΣΚΕ (ΠΑΣΟΚ) και η ΔΑΚΕ (ΝΔ) αλλά και όλες οι συνδικαλιστικές δυνάμεις στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, αφού όλες μαζί και με τον κεντρικό συνδικαλιστή του ΣΥΡΙΖΑ επικύρωσαν ομόφωνα στις 17 Δεκέμβρη την αποκαλούμενη «κοινωνική συμφωνία». Το αίσχος δηλαδή που ήδη είχε υπογράψει η νέα «τρόικα» της κυβέρνησης, της ηγεσίας της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών ενώσεων.

Τότε, λοιπόν, οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ κυριολεκτικά πιασμένοι χέρι - χέρι ευλογούσαν την κατάπτυστη συμφωνία, κοροϊδεύοντας κατάμουτρα τους εργαζόμενους ότι αυτό το αίσχος είναι προς όφελός τους. Οι δε δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ ξεπέρασαν χωρίς πολλά - πολλά τις όποιες διαδικαστικές ενστάσεις τους και ολοκλήρωσαν το πολιτικό στριπτίζ τους, αφού μαζί με ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ σήκωσαν το χεράκι τους και ψήφισαν υπέρ του συμβολαίου καθήλωσης των μισθών.

Λίγη ώρα αργότερα αποδείχθηκε ότι όλοι μαζί οι ...αριστοκράτες εργατοπατέρες βρίσκονταν σε διαρκή συντονισμό με τους υπόλοιπους της «τρόικας», καθώς το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης 33093/2025.