ΣΕΤΗΠ

24ωρη απεργία σήμερα στην «Giant» για καταβολή δεδουλευμένων

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στην εταιρεία κατασκευής οπτικών ινών «Giant», με απόφαση του ΣΕΤΗΠ Ν. Αττικής εξαιτίας της μη καταβολής της μισθοδοσίας του Δεκέμβρη.

Οπως καταγγέλλει το Συνδικάτο, δεν είναι η πρώτη φορά, καθώς έχει υπάρξει κινητοποίηση ξανά για τον ίδιο λόγο, με την εργοδοσία να καταβάλει προκαταβολή, ενώ οι καθυστερήσεις στη μισθοδοσία είναι συνεχείς.

Το ΣΕΤΗΠ μάλιστα επισημαίνει πως ενώ οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι, οι εταιρείες του κλάδου λαμβάνουν κρατική ενίσχυση, εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Η απάντησή μας πρέπει να είναι συλλογική και οργανωμένη, μέσα από τα σωματεία μας. Η οργάνωση στο Κλαδικό Συνδικάτο είναι η δύναμή μας», επισημαίνει η ανακοίνωση του ΣΕΤΗΠ.