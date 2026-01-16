ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με πορεία στη Βουλή η χθεσινή 3η μέρα απεργίας

Μαχητικό και μαζικό «παρών» έδωσαν οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής καιενώ είχε προηγηθεί μία ακόμα 48ωρη. Η απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ και στη συνέχεια οι απεργοί κατευθύνθηκαν με πορεία προς τη Βουλή. Οι οδηγοί ταξί προχωρούν σεγια να δώσουν συνέχεια στον αγώναστα μέτρα ενίσχυσης της συγκέντρωσης του μεταφορικού έργου σε μεγάλους ομίλους κ.λπ.

Το «παρών» στη χθεσινή συγκέντρωση έδωσε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Τσοκάνης, μεταφέροντας τη στήριξη του Κόμματος στα δίκαια αιτήματα.

Μιλώντας στη συγκέντρωση ο αντιπρόεδρος του ΣΑΤΑ, Παναγιώτης Μαυρίκης, αναφέρθηκε στο νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση και βάζει «ταφόπλακα» στους επαγγελματίες οδηγούς. Οπως είπε, ανοίγει δρόμο στους επιχειρηματικούς ομίλους, στις πολυεθνικές «να έρθουν σαν κοράκια να πάρουνε αυτό που έχουμε εμείς στα χέρια μας», ενώ δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά στα μπλόκα των αγροτών, που εδώ και πάνω από έναν μήνα παλεύουν για την επιβίωσή τους.





Σε άλλο σημείο τόνισε πως η αποφασιστικότητα αυτού του αγώνα στέλνει ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση να κάτσει κάτω και να συζητήσει πάνω στα αιτήματα των Συνδικάτων και των Ομοσπονδιών. Αντ' αυτού - κατήγγειλε - προσπαθεί μάταια να στήσει «κοινωνικό αυτοματισμό», βάζοντας το Σωματείο Οδηγών, με το οποίο συναντήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή, να καταδικάσει την απεργία των ταξί!

«Τον αγώνα που δίνουμε τον δίνουν και οι αγρότες, τον δίνουν και οι επαγγελματίες και άλλοι, και οι εργαζόμενοι», ανέφερε και κάλεσε σε μαζική συμμετοχή στη νέα Γενική Συνέλευση την Τρίτη.

Συνάντηση με αντιπροσωπεία του ΚΚΕ

Στο μεταξύ, αντιπροσωπεία των απεργών συναντήθηκε χθες με αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, στα γραφεία του Κόμματος στη Βουλή. Εκ μέρους του ΚΚΕ συμμετείχαν στη συνάντηση ο Χρήστος Κατσώτης, βουλευτής του Κόμματος, και ο Χάρης Βουρδουμπάς, μέλος του Τμήματος ΕΒΕ της ΚΕ.

Στη διάρκεια της συνάντησης, που έγινε με αφορμή τη νέα μαζική απεργιακή κινητοποίηση των αυτοκινητιστών, συζητήθηκαν διεξοδικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αυτοαπασχολούμενοι στα ταξί, όπως η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης (υποχρεωτική αντικατάσταση οχημάτων αποκλειστικά με πανάκριβα και δύσχρηστα για τις ανάγκες του κλάδου ηλεκτρικά αυτοκίνητα, από 1/1/2026), η απαράδεκτη τεκμαρτή φορολόγηση των επαγγελματιών, οι κλαδικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των νόμων της «απελευθέρωσης» του κλάδου, που οδηγούν στη συγκέντρωση του μεταφορικού έργου προς όφελος των μονοπωλιακών ομίλων, κ.λπ.

Από την πλευρά της αντιπροσωπείας του ΚΚΕ εκφράστηκε η ολόπλευρη στήριξη του Κόμματος στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών και καταδικάστηκε η στάση της κυβέρνησης της ΝΔ, που κρύβεται, αρνούμενη να συναντηθεί με τους εκπροσώπους τους.

Και δεσμεύτηκε να υπάρξει κοινοβουλευτική πρωτοβουλία του ΚΚΕ το αμέσως επόμενο διάστημα, για το ζήτημα της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης.