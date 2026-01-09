ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

«Θέλουμε αλλά δεν ... βρίσκουμε νοσηλευτές»

Μετά τη δήθεν «ικανοποίηση των περισσότερων αιτημάτων των αγροτών», τα ψέματα της κυβέρνησης επεκτείνονται και στην Υγεία, και συγκεκριμένα στο νοσηλευτικό προσωπικό στις δημόσιες μονάδες. Οπως δήλωνε προκλητικά μάλιστα ο Κυρ. Μητσοτάκης, ...«θέλουμε να προσλάβουμε νοσηλευτές αλλά δεν βρίσκουμε».

Ηταν το «πρωτοχρονιάτικο ψέμα» που ειπώθηκε κατά τη διάρκεια κυβερνητικής επίσκεψης στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία της 1ης ΥΠΕ, 314 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτές έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να εργασθούν ως επικουρικοί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, αλλά η κυβέρνηση δεν εγκρίνει τις σχετικές προσλήψεις. «Το ίδιο ισχύει και στις υπόλοιπες δημόσιες μονάδες Υγείας πανελλαδικά», σημειώνουν χαρακτηριστικά Σωματεία Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία και ΚΥ, παραθέτοντας τα επίσημα στοιχεία του ΑΣΕΠ που διαψεύδουν την άθλια κυβερνητική προπαγάνδα:

Το 2025 δεν προκηρύχθηκε ούτε μία μόνιμη θέση νοσηλευτικού, διοικητικού, παραϊατρικού και τεχνικού προσωπικού, αν και οι κενές οργανικές θέσεις ξεπερνούν τις 20.000.

νοσηλευτικού, διοικητικού, παραϊατρικού και τεχνικού προσωπικού, αν και οι κενές οργανικές θέσεις ξεπερνούν τις 20.000. Το 2024, στην τελευταία προκήρυξη (2Κ/2024) για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις δημόσιες μονάδες Υγείας για την κάλυψη 162 θέσεων νοσηλευτών υποβλήθηκαν συνολικά 1.635 αιτήσεις.

νοσηλευτών Το 2023, στην προκήρυξη 5Κ/2023 για την κάλυψη 44 θέσεων βοηθών νοσηλευτών υποβλήθηκαν 4.084 αιτήσεις.

βοηθών νοσηλευτών υποβλήθηκαν Το 2022, στην προκήρυξη 7Κ/2022 για την κάλυψη 3.720 θέσεων νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών υποβλήθηκαν συνολικά 21.095 αιτήσεις.

«Ακόμη πιο προκλητικό είναι το γεγονός ότι στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026 προβλέπεται μείωση του κονδυλίου για τη μισθοδοσία του προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας κατά 180 εκατ. ευρώ (μείωση -2,3%). Δηλαδή θα επιδεινωθεί η ήδη επικίνδυνη υποστελέχωση των δημόσιων μονάδων Υγείας, που έχει σοβαρότατες συνέπειες στην ποιότητα και ασφάλεια της παρεχόμενης περίθαλψης, αλλά και στην επιβάρυνση της υγείας των εργαζομένων λόγω της εντατικοποίησης.

Οι απαράδεκτες συνθήκες εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού, σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς, έχουν σαν αποτέλεσμα να υπάρχει αύξηση των αποχωρήσεων νοσηλευτών από τις δημόσιες μονάδες Υγείας καθώς και μεγάλη μείωση των εισακτέων στις σχολές Νοσηλευτικής.

Αν η κυβέρνηση πραγματικά "ήθελε" να προσλάβει νοσηλευτές και συνολικά εργαζόμενους στις δημόσιες μονάδες Υγείας, θα προκήρυσσε για κάλυψη τις δεκάδες χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις, θα μονιμοποιούσε τους χιλιάδες συμβασιούχους και θα αποδεχόταν τα αιτήματά μας για ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, επαναφορά 13ου - 14ου μισθού, αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ένταξη στα ΒΑΕ όλων όσων εργάζονται στις αντίστοιχες συνθήκες με μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας», καταγγέλλουν τα Σωματεία Εργαζομένων.

«Σαν τον κλέφτη» και στο «εργοτάξιο» του «Αγιου Σάββα»

Στο μεταξύ, γεύση από τα «...θαύματα και πράγματα στο ΕΣΥ στο πρώτο εξάμηνο του 2026» έδωσε και χτες ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης, πηγαίνοντας «σαν τον κλέφτη» στο νοσοκομείο «Αγιος Σάββας», για να εγκαινιάσει τις νέες χειρουργικές αίθουσες μόνο στον 2ο όροφο, την ώρα που το υπόλοιπο νοσοκομείο παραμένει εργοτάξιο. Οπως ομολόγησε ο υπουργός Υγείας, όταν έμαθε πως οι εργαζόμενοι του ετοίμαζαν αγωνιστική «υποδοχή», τότε άλλαξε και την ώρα τέλεσης των εγκαινίων. «Δεν είναι μόνο ότι προσθέτουμε χειρουργικές κλίνες και άρα έχουμε πια τη δυνατότητα τους επόμενους μήνες να μηδενίσουμε τη λίστα αναμονής για χειρουργεία στον "Αγιο Σάββα", που για ένα τέτοιο νοσοκομείο μπορεί να είναι ζήτημα ζωής και θανάτου», ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας. Εν κρυπτώ έγινε στη συνέχεια και η χτεσινή επίσκεψη του πρωθυπουργού στο ίδιο νοσοκομείο, με τον Κυρ. Μητσοτάκη να υποστηρίζει ότι «δεν αυξήθηκε η λίστα των ογκολογικών χειρουργείων καθόλου» και «οι χειρουργικές κλίνες αυξήθηκαν από 5 σε 11». Η πραγματικότητα;

Το ογκολογικό νοσοκομείο «Αγιος Σάββας» χρειάζεται άμεσα την πρόσληψη τουλάχιστον 200 νοσηλευτών. Η κυβέρνηση έκανε μόλις 33 προσλήψεις νοσηλευτών, εκ των οποίων ορισμένοι ήδη υπηρετούσαν ως επικουρικοί (άρα δεν προστίθεται στο σύνολο) και σημαντικός αριθμός αποχώρησε λόγω των άθλιων εργασιακών συνθηκών. Σε σημαντικά τμήματα όπως στον Αξονικό και Μαγνητικό Τομογράφο έχουν απομείνει μόλις 2 γιατροί! Η αναμονή για τα ογκολογικά χειρουργεία τον Αύγουστο 2025 ήταν 4 μήνες, όπως έχει παραδεχτεί η διοίκηση του νοσοκομείου. Η αναμονή για χειρουργείο μαστού ξεπερνά τους τρεις μήνες λόγω της υποστελέχωσης. Εδώ κι έναν μήνα (δηλαδή απ' όταν έληξε η σύμβαση με το νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ») δεν γίνονται μεγάλα χειρουργεία, γεγονός που έχει εκτοξεύσει κι άλλο την αναμονή των ογκολογικών ασθενών. Οι χειρουργικές αίθουσες ήταν 9 και λειτουργούσαν οι 8 λόγω της έλλειψης προσωπικού, πλέον έγιναν 11. Με 100 ανενεργές κλίνες, κύμα συνταξιοδοτήσεων το 2025 και το 2026 που δεν αναπληρώνονται και πάνω από το 1/3 των οργανικών θέσεων νοσηλευτών να παραμένουν κενές, οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης αποδεικνύονται για μια ακόμα φορά πρόκληση απέναντι σε ασθενείς και υγειονομικούς.