ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

Απλήρωτες εκατοντάδες υπερωρίες στο Ε/Γ-Ο/Γ «Αντιγόνη»

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» καταγγέλλουν τη ναυτιλιακή εταιρεία «Saronic Ferries» για τη μη πληρωμή των δεδουλευμένων εκατοντάδων υπερωριών τους μήνες Νοέμβρη - Δεκέμβρη στο σύνολο του πληρώματος του επιβατικού - οχηματαγωγού «Αντιγόνη».

Την ίδια ώρα, τονίζουν, η εταιρεία έχει επιβάλει καθημερινά 12ωρα εργασίας και πολλές φορές τα υπερβαίνει, οδηγώντας τους ναυτεργάτες στην εξάντληση. Πρόκειται για απλήρωτη εργασία, που δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Οι ναυτεργάτες δεν είναι αναλώσιμοι, ούτε θα δουλεύουν χωρίς να πληρώνονται.

Τα σωματεία απαιτούν «εδώ και τώρα από την εταιρεία να συμμορφωθεί άμεσα, να καταβάλει όλα τα δεδουλευμένα και τις οφειλόμενες υπερωρίες στο ακέραιο.

Σε αντίθετη περίπτωση, τα σωματεία ΠΕΜΕΝ - "ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ" θα προχωρήσουν σε δυναμικές παρεμβάσεις, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα των ναυτεργατών».