Σε όλο τον νομό Ημαθίας απλώνεται η δράση του Εργατικού Κέντρου

Το πρώτο του Συνέδριο πραγματοποίησε την Κυριακή το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας «Γεώργιος Βουτυράς». Το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας δημιουργήθηκε πριν περίπου δύο χρόνια, με κορμό το Εργατικό Κέντρο Νάουσας και σωματεία του νομού Ημαθίας, προκειμένου να διευρύνει τη δράση του σε όλο τον νομό.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα του ΕΚ στη Νάουσα.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας υιοθετήθηκε ομόφωνα ψήφισμα στήριξης της εργατικής τάξης και του λαού της Βενεζουέλας, και ταυτόχρονης καταδίκης της στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ.

Τις εργασίες του Συνεδρίου χαιρέτισαν εκπρόσωποι των αγωνιζόμενων αγροτών που εδώ και σχεδόν 40 μέρες βρίσκονται στα μπλόκα, της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας και του Σωματείου ΕΚΑΒ ν. Ημαθίας.

Εισηγητικά ο απερχόμενος πρόεδρος του ΕΚ αναφέρθηκε στην καθοριστική συμβολή του Εργατικού Κέντρου σε μια σειρά αγωνιστικούς σταθμούς που αφορούν τη ζωή των εργαζομένων και του λαού. Επίσης έγινε ενημέρωση για τον οικονομικό απολογισμό του περασμένου έτους.

Ακολούθησε πλούσια και εποικοδομητική συζήτηση, με τους αντιπρόσωπους των σωματείων να μεταφέρουν μαχητική πείρα από χώρους και κλάδους δουλειάς, π.χ. τον Επισιτισμό από το νεοσύστατο Συνδικάτο του νομού και τις κατακτήσεις που μέτρησε, τα Τρόφιμα από την ανάπτυξη των διεκδικήσεων μέσα στα κομποστάδικα και στα διαλογητήρια, την αποτροπή απολύσεων εργαζομένων, πλειστηριασμών και άλλων αγώνων.

Με το σύνθημα «Δύναμή μας η οργάνωση, δρόμος η ανατροπή, καμία θυσία για τα κέρδη και τα γεράκια του πολέμου», δόθηκε δυναμικό έναυσμα για δυνάμωμα του Εργατικού Κέντρου και των σωματείων του το επόμενο διάστημα, προκειμένου:

- Να ανοίξει το μέτωπο των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στους χώρους δουλειάς, μέσω ενημέρωσης και συζήτησης.

- Να οργανωθεί αποφασιστικά ο αγώνας ενάντια στον νέο νόμο - έκτρωμα, για το ταμείο ανεργίας και τα απαιτούμενα ένσημα. Ενας νόμος που εκτός του κλάδου των Τροφίμων αφορά και πολλούς ακόμα, όπως αυτόν των εκπαιδευτικών ιδιωτικού και δημόσιου φορέα.

- Να προχωρήσει η δημιουργία νέων σωματείων.

- Να προχωρήσει η δημιουργία στεκιού του Εργατικού Κέντρου στη Βέροια, ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς και οργάνωσης της πάλης στην πρωτεύουσα του νομού.

Επίσης, να υλοποιηθεί η δέσμευση προς τους σπουδαστές των ΣΑΕΚ με αίτημα την πληρωμή της πρακτικής τους, την αυξημένη επαγγελματική επάρκειά τους, πλήρη εργαστηριακό εξοπλισμό από το κράτος και εξασφάλιση της πρακτικής.

Τέλος, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση πολύμορφων εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου σε Νάουσα και Βέροια με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τη δολοφονία του Γιώργου Βουτυρά, προέδρου του Εργατικού Κέντρου Νάουσας το 1946.