Η Γέρμα στο Θέατρο Τέχνης

επιστρέφει στογια να σκηνοθετήσει και να ενσαρκώσει την θρυλικήΜαζί της επί σκηνής ομε τον οποίο συνυπογράφουν και τη δραματουργική επεξεργασία, οκαι ο

Τριάντα τρία χρόνια μετά το ανέβασμα του έργου από τον Μίμη Κουγιουμτζή, στη μνήμη του οποίου αφιερώνεται και η παράσταση, η τραγική ηρωίδα του Λόρκα ζωντανεύει ξανά στη σκηνή του Θεάτρου Τέχνης.

Η «Γέρμα» - ένα από τα σημαντικότερα έργα του ισπανικού θεατρικού ρεπερτορίου - πραγματεύεται την αγωνιώδη αναζήτηση της μητρότητας ως εκπλήρωση ενός εαυτού γεννημένου από την κατάληψη των κοινωνικών συμβάσεων και το τίμημα της επιθυμίας. Μέσα στο έργο του ο Λόρκα φυτεύει την αγωνία της δικής του ανεκπλήρωτης πραγματικότητας σε μια χρονική περίοδο, όταν γύρω του τα στηρίγματα έχουν όλα καταρρεύσει.

Υπόθεση: Μία γυναίκα που δεν περιμένει από τον άντρα που την οδήγησαν να παντρευτεί ούτε έρωτα ούτε χρήμα, περιμένει παιδιά. Εκείνος δεν έχει τη φλόγα να ανάψει μέσα της μια καινούρια ζωή. Από την άλλη, ένας ταπεινός βοσκός, παιδικός της φίλος που θα μπορούσε να της χαρίσει τη μητρότητα, δεν είναι δικός της. Κι εκείνη δεν καταδέχεται να γίνει μοιχαλίδα. Ο άντρας της, καχύποπτος, φέρνει τις αδελφές του να την περιφρουρούν. Η αγωνία της γυναίκας την οδηγεί σε άκρα. Ετσι, μια νύχτα, που βρίσκονται με τον άντρα της στο ξωκλήσι του Αγίου της Γονιμότητας, σε μια σχεδόν παγανιστική γιορτή, (η τελευταία της ελπίδα) εκείνος της ομολογεί πως επιλέγει να μείνει άτεκνος κι εκείνη σε μια έκρηξη απόγνωσης τον πνίγει. Πνίγοντας τη μοναδική ελπίδα της για εκπλήρωση των πόθων της, επιζητώντας το τέλος της αγωνίας.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία - Απόδοση - Τελικό κείμενο παράστασης: Μαρία Πρωτόπαππα. Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννος Περλέγκας, Μαρία Πρωτόπαππα. Μετάφραση από τα Ισπανικά - Βοηθός σκηνοθέτριας: Ελένη Σπετσιώτη. Δημιουργική ομάδα ως προς την έρευνα: Γιάννος Περλέγκας, Μαρία Πρωτόπαππα, Ελένη Σπετσιώτη. Σκηνικά - Κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού. Κίνηση: Μαριέλα Νέστορα. Μουσική Επιμέλεια: Γιάννος Περλέγκας. Φωτισμοί: Βαλεντίνα Ταμιωλάκη. Βοηθός σκηνογράφου, ενδυματολόγου: Μυρτώ Σταματοπούλου. Φωτογραφίες promo παράστασης: Ρούλα Ρέβη.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή: 21.00, Σάββατο: 18.00 και 21.00, Κυριακή: έως 18/1 18.00 και 21.00 και από 25/1 μόνο 18.00.

Προπώληση: Στο ταμείο του Θεάτρου Τέχνης - Υπόγειο (Πεσμαζόγλου 5), στο τηλ. 2103228706 και ηλεκτρονικά στο more.com.