«Ludlow, οι Ελληνες στους Πολέμους του Ανθρακα»

(Τροίας 36, Αθήνα, πλησίον ΗΣΑΠ «Βικτώρια»).

Οι προβολές, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Οικονομικής Εξόρμησης του Κόμματος, θα ξεκινούν στις 19.00 και θα ακολουθεί συζήτηση με τους σκηνοθέτες των ταινιών. Οι προβολές θα ανακοινώνονται κάθε βδομάδα.

Η πρώτη προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 9 Γενάρη, με την ταινία «Ludlow, οι Ελληνες στους Πολέμους του Ανθρακα», του Λεωνίδα Βαρδαρού, ο οποίος θα παρευρεθεί για να συζητήσει με τους θεατές μετά την προβολή.

Το ντοκιμαντέρ «Ludlow, οι Ελληνες στους πολέμους του άνθρακα» (2016) αφηγείται την ιστορία Ελλήνων μεταναστών που στις αρχές του περασμένου αιώνα βρέθηκαν στο Κολοράντο να δουλεύουν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες στα ορυχεία του Ροκφέλερ, και μαζί με χιλιάδες άλλους μετανάστες ξεσηκώθηκαν μετά τη Σφαγή του Λάντλοου, καταφεύγοντας στα όπλα για να υπερασπιστούν τη ζωή τους και το δίκιο τους.

Ο Πόλεμος του Ανθρακα στο Κολοράντο είναι η πιο βίαιη και αιματηρή σελίδα του εργατικού κινήματος της Αμερικής. Σε αυτήν τη μετωπική σύγκρουση μεταξύ του Ροκφέλερ και του συνδικάτου των ανθρακωρύχων, σημαντικό ρόλο έπαιξαν 500 Ελληνες οι οποίοι αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά του αντάρτικου στρατού που έφτιαξε το συνδικάτο για να εκδικηθεί τη Σφαγή του Λάντλοου - τις δολοφονίες 20 γυναικόπαιδων και του ηγέτη των Ελλήνων, Λούη Τίκα, στις 20/4/1914.

Οπως αναφέρουν οι συντελεστές: Ο Πόλεμος του Ανθρακα στο Κολοράντο είναι μια ιστορία ξεχασμένη, φυλαγμένη ωστόσο στη μνήμη των παιδιών και των εγγονών τους, που μας τη μεταφέρουν με συγκίνηση και υπερηφάνεια για τους παππούδες τους και με θυμό για τις αδικίες που αντιμετώπισαν. Η ιστορία συμπληρώνεται από συνεντεύξεις με ιστορικούς και συγγραφείς, τεκμηριώνεται με σπάνιο αρχειακό υλικό, και ξαναζωντανεύει με βίντεο και φωτογραφίες της απεργίας και με τις εξαιρετικές επιλογές τραγουδιών και μουσικής.