«Το Σωσίβιο» στη σκηνή

Τογια δεύτερη συνεχόμενη φορά συνεργάζεται με τονανεβάζοντας στη σκηνήμε πρωταγωνιστές τονκαι τηνη οποία υπογράφει και τη σκηνοθεσία.

Ενα μεσημέρι καλοκαιριού, σε μια «εντελή δημοκρατία» του κοντινού μέλλοντος, ο Ε, καθηγητής Θεωρίας του Κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο, μπαίνει σε ένα πολυκατάστημα ειδών θαλάσσης και ζητάει ένα σωσίβιο. Το γεγονός ότι πρόφερε τη λέξη «σωσίβιο» προκαλεί την άμεση σύλληψή του, καθώς τα σωσίβια έχουν καταργηθεί από τη συλλογική μνήμη των ανθρώπων εδώ και 14 χρόνια.

Στην ανάκριση προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του: Υποστηρίζει πως ήταν μια άσκεφτη επιπολαιότητα της στιγμής. Ωστόσο, όταν στη σκηνή έρχονται τα πρόσωπα της οικογένειάς του, η ολόφωτη αλήθεια της «εντελούς δημοκρατίας» αποδεικνύεται διαφορετική...

Στην παράσταση συμμετέχουν σε βιντεοπροβολές η Φαίδρα Παπανικολάου και ο Γιάννης Σιδηρόπουλος.

