ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΚΝΕ

«Μίστερο Μπούφο» στην Καλαμάτα

καλεί στην παρουσίαση της θεατρικής παράστασηςπου θα πραγματοποιηθεί στηνστο Αμφιθέατρο Φιλαρμονικής Καλαμάτας (Υπαπαντής 23) τοστις 8 μ.μ., από τη

Είναι ένα έργο που μέσα από σπαρταριστές, σατιρικές σκηνές καταφέρνει να αποδομήσει την εξουσία, να καταγγείλει την υποκρισία και να αναδείξει το μεγαλείο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ενα από τα εμβληματικά δημιουργήματα του Φο, το «Μίστερο Μπούφο» είναι μια σύγχρονη αναβίωση του μεσαιωνικού θεάτρου των γιορτών. Ο Φο άντλησε υλικό από λαϊκές αφηγήσεις, θρύλους, θρησκευτικά κείμενα και παραδόσεις για να δημιουργήσει ένα θεατρικό μωσαϊκό που αποκαλύπτει την αθέατη πλευρά της ιστορίας: Την οπτική των φτωχών, των καταπιεσμένων, των «από κάτω». Το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά το 1969 και συνεχίζει μέχρι σήμερα να συγκινεί, να προκαλεί και να εμπνέει.

Οταν πρωτοπαρουσιάστηκε στην Ιταλία του '60, το «Μίστερο Μπούφο» λειτούργησε ως άμεσο σχόλιο απέναντι στην παντοδυναμία της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία είχε τεράστια επιρροή στην πολιτική και κοινωνική ζωή. Ο Φο με το οξύ του πνεύμα τόλμησε να σατιρίσει ιερά πρόσωπα και αφηγήσεις, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις αλλά και βρίσκοντας ενθουσιώδη αποδοχή από το κοινό, που είδε τη δική του φωνή να βρίσκει θεατρικό βήμα.

Η παράσταση που ανεβάζει η Θεατρική Ομάδα της ΚΝΕ είναι μια ελεύθερη διασκευή του «Μίστερο Μπούφο». Δεν αντιμετωπίζει το έργο ως ένα μουσειακό κειμήλιο, αλλά ως μια ζωντανή πρώτη ύλη. Ο πυρήνας του παραμένει, το πνεύμα της λαϊκής σάτιρας και της ανατροπής, και έρχεται σε διάλογο με τις ανησυχίες του σήμερα. Ετσι, σκηνές που μιλούν για την καταπίεση ή τη διαστρέβλωση της αλήθειας αποκτούν νέες διαστάσεις, αναφερόμενες στη σύγχρονη κοινωνία, στους τρόπους με τους οποίους η κυρίαρχη τάξη συνεχίζει να επιβάλλεται, αλλά και στη δύναμη που έχει ο άνθρωπος όταν στέκεται όρθιος και ενώνεται με τους ομοίους του.

Οσοι ενδιαφέρονται μπορούν να προμηθευτούν προσκλήσεις στον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η παράσταση ή να απευθυνθούν στις Οργανώσεις της ΚΝΕ στην Καλαμάτα (πλατεία Οθωνος 10, 2721026512).