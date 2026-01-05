Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Σχεδιάζει το επόμενο βήμα της επιχειρηματικής λειτουργίας

Στα σκαριά έχει η κυβέρνηση το επόμενο βήμα προς την ολοκληρωτική μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων σε αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις, με έσοδα από το επιπλέον ξεζούμισμα των ασθενών, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις ορέξεις των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών για αύξηση της κερδοφορίας τους πάνω στον ανθρώπινο πόνο.

Οπως ανέφερε σε συνέντευξή του ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης, «δεν έχουν ενσωματωθεί οι συμπράξεις (ΣΔΙΤ) που επιθυμούμε, διότι βρισκόμαστε στη φάση των διαβουλεύσεων με την Ενωση των Ασφαλιστικών Εταιρειών, ώστε να καθοριστούν οι όροι με τους οποίους αυτή η συνέργεια θα λάβει σάρκα και οστά», επισημαίνοντας την ενίσχυση του πλαισίου όπου θα «διευκολύνεται η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα».

Ομολόγησε την επιλογή της κυβέρνησης «να εμπλακεί η ιδιωτική ασφαλιστική αγορά στα δημόσια νοσοκομεία» και παρουσιάζοντας τον στόχο τέτοιων ρυθμίσεων ανέφερε πως έτσι από τη μία θα αυξηθούν τα έσοδα του ΕΣΥ, και από την άλλη θα μειωθεί το κόστος για όσους διαθέτουν ιδιωτική ασφάλεια. Δηλαδή, από τη μία το κράτος αποσύρεται περαιτέρω από τη χρηματοδότηση, στέλνοντας τα νοσοκομεία να αναζητούν τα ίδια τους πόρους τους, και από την άλλη οι ασθενείς βρίσκονται στο έλεος των ασφαλιστικών εταιρειών και των συμφωνιών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός εξήγγειλε ότι τις επόμενες βδομάδες θα ανακοινωθεί η τελική συμφωνία με την Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, ενώ την ίδια στιγμή το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) δημοσιοποίησε την απόφασή του για τα ασφάλιστρα Υγείας. Σύμφωνα με αυτή, η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να προχωρά σε αυξήσεις των ασφαλίστρων σε όποιο ύψος αυτή κρίνει. Η υπόθεση που εξέτασε αφορούσε συμβάσεις Ασφάλισης Υγείας που ήταν παράρτημα συμβάσεων ζωής και είχαν όρο ο οποίος επέτρεπε στην ασφαλιστική εταιρεία να αυξάνει μόνη της το ασφάλιστρο (ρήτρα αναπροσαρμογής). Είχε επιβληθεί πρόστιμο σε ασφαλιστική εταιρεία, κρίνοντας ότι οι συγκεκριμένοι όροι ήταν καταχρηστικοί και μη διαφανείς, όμως η εταιρεία προσέφυγε μέχρι το ΣτΕ, ζητώντας να ακυρωθεί το πρόστιμο.

Το ΣτΕ έκρινε σωστό το πρόστιμο, όμως αναγνώρισε ότι οι ασφαλιστικές μπορούν να αυξάνουν τα ασφάλιστρα χωρίς να προβλέπουν από πριν συγκεκριμένα ποσοστά αυξήσεων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «η παροχή του ασφαλιστή συνδέεται με γεγονότα μέλλοντα, η επέλευση ή ο χρόνος επέλευσης των οποίων είναι αβέβαιος κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης, το δε κόστος του ασφαλίσματος επηρεάζεται από παράγοντες μεταβλητούς, μεταξύ των οποίων και το κόστος των υπηρεσιών Υγείας, η διαμόρφωση του οποίου κείται εκτός της σφαίρας ευθύνης της ασφαλιστικής επιχείρησης. Η ανάγκη αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων, προκειμένου να διατηρούνται "επαρκή" σε συνεχή βάση, αποτελεί νόμιμη υποχρέωση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων».