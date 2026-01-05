ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Σε απεργία από την Τετάρτη 7 Γενάρη ενάντια στη νέα επίθεση της κυβέρνησης

Κάλεσμα καθολικής συμμετοχής στην απεργία διαρκείας των λαϊκών αγορών, που ξεκινά την Τετάρτη 7 Γενάρη, και στη συγκέντρωση που θα γίνει την ίδια μέρα, στις 10 π.μ. στο υπουργείο Οικονομικών, απευθύνει η Επιτροπή Αγώνα Λαϊκών Αγορών.

Η Επιτροπή Αγώνα τονίζει ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεση στο εισόδημα, με την πρόταση νόμου που ετοιμάζει για «λαϊκές αγορές μόνο για παραγωγούς». Θυμίζει ότι είναι «ξαναζεσταμένη σούπα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ», για λαϊκές αγορές χωρίς επαγγελματίες.

Επίσης, η κυβέρνηση υποχρεώνει τη μετατροπή όλων των αδειών σε ψηφιακές το αργότερο σε 5 χρόνια, μέσω της πλατφόρμας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοιχτή Αγορά», ενώ θεσμοθετεί και νέο χαράτσι 3% επί του ημερήσιου τέλους υπέρ της συνομοσπονδίας (διατηρεί και το 5% υπέρ των ομοσπονδιών).

Η Επιτροπή Αγώνα αναδεικνύει ότι πρόκειται για ρυθμίσεις που δεν αλλάζουν τον αντιδραστικό χαρακτήρα του νόμου 4849/21. Και ξεκαθαρίζει: «Δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε μειωμένες τιμές στους καταναλωτές μέσω του "ανταγωνισμού", γιατί όχι μόνο δεν μειώνουν το κόστος παραγωγής, αλλά θα αυξήσουν τις επιβαρύνσεις προς τους πωλητές, θα σφίξουν ακόμα περισσότερο τη θηλιά των ψηφιακών ελέγχων, των εξοντωτικών προστίμων.

Με λίγα λόγια, θα προσαρμόσουν με ακόμα πιο γοργούς ρυθμούς τις λαϊκές αγορές σε ένα ακόμα πιο "επιχειρηματικό" μοντέλο, μακριά από τον κοινωνικό τους ρόλο να προσφέρουν φτηνά και καλής ποιότητας προϊόντα στους εργαζομένους και να αποτελούν μια διέξοδο για τη μικρή αγροτική παραγωγή.

Σε συνδυασμό με τη νέα ΚΑΠ και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης, θα βρεθούμε σε νέα αδιέξοδα».

Μάλιστα η Επιτροπή Αγώνα αναδεικνύει την υποκρισία της κυβέρνησης, που από τη μία θεσμοθετεί τις λεγόμενες «λαϊκές αγορές μόνο για παραγωγούς», τάχα για να μειώσει τις τιμές των προϊόντων, και από την άλλη «συνυπογράφει συμφωνίες τύπου Mercosur, οι οποίες θα πλημμυρίσουν την αγορά με αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα, βγάζοντας από τη μέση τους βιοπαλαιστές αγρότες και παραγωγούς, προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων».

«Η μάχη που έχουμε μπροστά μας δεν είναι εύκολη, αλλά ο δρόμος του αγώνα είναι η μόνη επιλογή», τονίζεται στο απεργιακό κάλεσμα, με την Επιτροπή Αγώνα να καλεί τους πωλητές να αξιοποιήσουν την πολύτιμη πείρα των αγροτών, που βρίσκονται ήδη έναν μήνα στα μπλόκα: «Αντιμετώπισαν την κρατική καταστολή, τον "κοινωνικό αυτοματισμό", τις προσπάθειες διάσπασης που επιχείρησε η κυβέρνηση. Αυτά όλα δεν έγιναν ούτε μονομιάς, ούτε αυτόματα. Προηγήθηκαν μαζικές Γενικές Συνελεύσεις σε κάθε Αγροτικό Σύλλογο, σε κάθε Ομοσπονδία, σε κάθε μπλόκο και στις πανελλαδικές συσκέψεις. Εξηγήθηκαν τα αιτήματα, ενημερώθηκαν τα μέλη, πάρθηκαν αποφάσεις οργάνωσης του αγώνα σε κάθε επίπεδο. Κάθε Σύλλογος, κάθε Ομοσπονδία πήρε πρωτοβουλίες κινητοποίησης, κάλεσε εργατικά σωματεία και άλλους τοπικούς φορείς σε συμπαράσταση».

Γι' αυτό και η Επιτροπή Αγώνα καλεί κάθε Ομοσπονδία και κάθε σωματείο με μαζικές διαδικασίες να πάρει μέτρα για την επιτυχία της απεργίας: «Να συνεδριάσουν μάχιμα τα Διοικητικά Συμβούλια, να βγουν άμεσα ανακοινώσεις. Κάθε Ομοσπονδία και σωματείο να ορίσει σημεία συνάντησης και συγκεντρώσεων».

«Αρκετά ματώσαμε για τα κέρδη των μεγαλεμπόρων και των σούπερ μάρκετ», τονίζεται στο κάλεσμα, με τις διεκδικήσεις για την προστασία του εισοδήματος να περιλαμβάνουν:

Να πάρει πίσω η κυβέρνηση τα ψηφιακά δελτία αποστολής για τις λαϊκές αγορές. Κατάργηση του νέου φορολογικού νόμου και κάθε είδους τεκμηρίου φορολόγησης, μοναδική πηγή φορολόγησης τα βιβλία εσόδων εξόδων. Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Προοδευτική αύξηση φορολογίας στο 45% για το μεγάλο κεφάλαιο. Μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής: Αφορολόγητο πετρέλαιο, μείωση της τιμής του ρεύματος, πλαφόν 0,07 ευρώ ανά κιλοβατώρα, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, του προστίμου ρύπων και του ΦΠΑ σε μέσα - εφόδια. Δραστική μείωση του ημερήσιου τέλους, αποσύνδεση της επαγγελματικής άδειας από τα χρέη του επαγγελματία, διαγραφή χρεών για τους μικρούς επαγγελματίες και τα λαϊκά νοικοκυριά σε εφορία, τράπεζες, δήμους. Οχι στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Κατώτατες εγγυημένες τιμές που να ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής, και να διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης και προσιτές τιμές των προϊόντων στη λαϊκή κατανάλωση.