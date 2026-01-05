ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΕΤΑΞΑ»

Αναβάλλονται προγραμματισμένες εξωτερικές αιμοληψίες

Οσο η κυβέρνηση στήνει φιέστες για τις περιβόητες «ανακαινίσεις» και ο υπουργός «εμπορίου της υγείας» μοιράζει μελομακάρονα μπροστά σε κάμερες, τόσο από την ίδια την πραγματικότητα επιβεβαιώνεται ότι η κατάσταση διαρκώς επιδεινώνεται στα δημόσια νοσοκομεία. Χαρακτηριστικά είναι όσα συμβαίνουν ξανά σε ένα από τα μεγαλύτερα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας, το «Μεταξά», όπου αναβάλλονται αναγκαστικά προγραμματισμένες εξωτερικές αιμοληψίες λόγω έλλειψης προσωπικού.

Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει σε έγγραφό της η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του νοσοκομείου, θα πρέπει να αναβληθούν οι προγραμματισμένες εξωτερικές αιμοληψίες (εξορμήσεις) της Αιμοδοσίας για τις 11/1 και 18/1 λόγω αδυναμίας κατάρτισης ασφαλούς προγράμματος εργασίας.

Παράλληλα, παρουσιάζεται αναλυτικά η κατάσταση του προσωπικού στη συγκεκριμένη Υπηρεσία σε σχέση με τις ανάγκες, την οποία δημοσιοποιεί το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται τουλάχιστον 12 νοσηλευτές/τριες (πλην προϊσταμένης και επισκέπτριας Υγείας) και υπηρετούν 9 από τις οποίες 3 είναι με αναρρωτική άδεια. Απαιτούνται τουλάχιστον 5 τεχνολόγοι και υπηρετούν 3 και 1 παρασκευάστρια. Απαιτούνται τουλάχιστον 4 ειδικευμένοι ιατροί και υπηρετούν 3 και 1 παρατασιακός ειδικευόμενος. Δεν υπάρχει γραμματέας να υποστηρίξει διοικητικά την Υπηρεσία».

Ο Σύλλογος Εργαζομένων λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας και την ειδική εκπαίδευση των στελεχών της (τουλάχιστον για 1 εξάμηνο), παράλληλα με την υποστελέχωσή της λόγω συσσωρευμένων προβλημάτων υγείας, αναρρωτικών αδειών και συνταξιοδοτήσεων (3 μέσα στην επόμενη χρονιά) του προσωπικού της, δηλώνει τη συμπαράστασή του και απαιτεί να διευθετηθούν άμεσα όλα τα θέματα υποστελέχωσης του συγκεκριμένου τμήματος.

«Δεν είναι δυνατόν παρά τις συχνές ενοχλήσεις, τα έγγραφα και το εξώδικο, η Διοίκηση να συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα για το θέμα, να μη δίνει σημασία στην κραυγή αγωνίας των εργαζομένων και να δίνει προτεραιότητα σε φιέστες, τη στιγμή που αναβάλλονται/ματαιώνονται προγραμματισμένες εξωτερικές αιμοληψίες, με συνέπεια κάτι τόσο κρίσιμο και νευραλγικό όπως η μείωση των διαθέσιμων μονάδων αίματος» προειδοποιεί.