KICKBOXING

Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα στη Σερβία

Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα σε αγώνα kickboxing στη Σερβία, όπου συμμετείχε και ο Ελληνας αθλητής Γιάννης Τσουκαλάς, ο οποίος, όπως φαίνεται και σε σχετικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, δέχτηκε επίθεση εντός του ρινγκ αμέσως μετά την ανακήρυξή του ως νικητή. Το περιστατικό έγινε στην πόλη Νόβι Πάζαρ, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του Τσουκαλά με τον Σέρβο Βαχίντ Κιτσάρα στο πλαίσιο της διεκδίκησης του παγκόσμιου επαγγελματικού τίτλου στην κατηγορία των 67 κιλών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σερβικών Μέσων, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα άτομα από την ομάδα του Κιτσάρα αλλά και θεατές εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν στον Ελληνα πρωταθλητή. Μάλιστα, ο αδερφός του Κιτσάρα φέρεται να χτύπησε τον Τσουκαλά στο πρόσωπο, την ώρα που εκείνος ήταν γονατισμένος στο ρινγκ και πανηγύριζε την νίκη του. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο, με τους διοργανωτές να αδυνατούν να επιβάλουν την τάξη.

Ο Τσουκαλάς διακομίστηκε για προληπτικούς λόγους από το Νόβι Πάζαρ σε νοσοκομείο στο Βελιγράδι, όπου μετά τις απαραίτητες εξετάσεις επέστρεψε στην Ελλάδα. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις στον χώρο των μαχητικών τεχνών.