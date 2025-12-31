EUROLEAGUE

Ποδαρικό με ντέρμπι «αιωνίων»

Με το ελληνικό ντέρμπι στο ΟΑΚΑ να δεσπόζει στο πρόγραμμα, η Euroleague αναμένεται να κάνει δυναμικό ποδαρικό στην αγωνιστική δράση για το 2026. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται την Παρασκευή 2 Γενάρη (21.15 - Novasports Prime) στο πλαίσιο του δεύτερου μέρους της 19ης αγωνιστικής, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα. Οι δύο «αιώνιοι» διεκδικούν τη νίκη ο καθένας για τους δικούς του λόγους, σε αγωνιστικό επίπεδο και για την απόκτηση ψυχολογικού πλεονεκτήματος.

Οι «πράσινοι», προερχόμενοι από ένα σερί 3 νικηφόρων αγώνων που τους ξανάφεραν κοντά στην κορυφή, και συγκεκριμένα στις ισοβαθμίες της 2ης θέσης με 12-6, επιδιώκουν να συνεχίσουν στον δρόμο των επιτυχιών και να πάρουν τα «ηνία» στη βαθμολογία. Ταυτόχρονα έλουν να πάρουν από τους αντιπάλους τους και μια άτυπη ρεβάνς για τη μοναδική τους ήττα μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα της Basket League.

Από την πλευρά τους οι «ερυθρόλευκοι», που τα σκαμπανεβάσματα του τελευταίου διαστήματος τους έχουν ρίξει στη 7η θέση με 10-7 (με αγώνα λιγότερο), προερχόμενοι κι αυτοί από δύο συνεχόμενες επιτυχίες ψάχνουν τη νίκη, προκειμένου να πλησιάσουν τις πρώτες θέσεις και να δείξουν ότι έχουν ξαναβρεί τα πατήματά τους.

Στον Παναθηναϊκό αποτελεί ερωτηματικό η κατάσταση στην οποία θα βρεθούν αρκετά βασικά στελέχη, μετά τα απανωτά κρούσματα γρίπης στην ομάδα τις προηγούμενες μέρες. Στον δε Ολυμπιακό η κόντρα βρίσκει την ομάδα εν μέσω αλλαγών στο ρόστερ, αφού αποτελεί παρελθόν ο Σέιμπεν Λι, που μετακινήθηκε στην Εφές, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ταρίκ Τζόουνς, που είναι «υπ' ατμόν» στην Παρτιζάν Βελιγραδίου.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο στον Παναθηναϊκό όσο και στον Ολυμπιακό επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία για το θετικό αποτέλεσμα, με τους τεχνικούς των δύο ομάδων, Εργκίν Αταμάν και Γιώργο Μπαρτζώκα αντίστοιχα, να εκφράζουν εμπιστοσύνη στους παίκτες τους ότι θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα.