ΤΕΝΙΣ - UNITED CUP

Με υψηλές βλέψεις στην Αυστραλία η Εθνική

Στη μάχη της διάκρισης στο φετινό United Cup θα ριχτούν με το «καλημέρα» της νέας χρονιάς τα μέλη της Εθνικής ομάδας τένις, συμμετέχοντας στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία το διάστημα 2 - 11 Γενάρη. Εκεί η Ελλάδα θα πάρει μέρος στον 5ο όμιλο της 1ης φάσης, μαζί με τη Βρετανία και την Ιαπωνία, διεκδικώντας την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν 18 Εθνικές ομάδες, χωρισμένες σε έξι ομίλους των τριών. Κάθε αναμέτρηση περιλαμβάνει έναν αγώνα ανδρών, έναν αγώνα γυναικών και έναν αγώνα μεικτού διπλού. Οι νικητές των έξι ομίλων, μαζί με τους δύο καλύτερους δεύτερους, προκρίνονται στα προημιτελικά.

Οσον αφορά την Εθνική Ελλάδας, για μία ακόμα φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη αποτελούν τα «βαριά χαρτιά» της ελληνικής αποστολής, ενώ το «παρών» θα δώσουν και οι Στέφανος Σακελλαρίδης, Πέτρος Τσιτσιπάς, Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Σαπφώ Σακελλαρίδη.

Η ελληνική ομάδα κάνει πρεμιέρα κόντρα στην Βρετανία την Παρασκευή 2 Γενάρη (11.00 ώρα Ελλάδας), ενώ ακολουθεί ο αγώνας με την Ιαπωνία τη Δευτέρα 5 Γενάρη (11.00 ώρα Ελλάδας). Οι αναμετρήσεις της Εθνικής θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ.