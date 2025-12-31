ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου υπέρ των σωματείων

Το ψήφισμα σωματείων της Λάρισας κατά της πρόσφατης απόφαση της διοίκησης του ΕΑΚ Λάρισας να προχωρήσει σε υπέρογκες αυξήσεις στο κόστος χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων υιοθέτησε σε συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. Οπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση, το ψήφισμα θα κατατεθεί προς τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γ. Βρούτση.

Θυμίζουμε ότι τα αθλητικά σωματεία της Λάρισας βρίσκονται σε αναβρασμό τις τελευταίες βδομάδες, μετά την απόφαση της διοίκησης του ΕΑΚ να αυξήσει το κόστος χρήσης μέχρι και 900%, εφαρμόζοντας σχετική εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού από το καλοκαίρι, η οποία αφορά 17 ΕΑΚ της χώρας. Τα νέα δεδομένα έχουν άμεσες και σοβαρές συνέπειες στα σωματεία, στους αθλητές τους και γενικότερα στους αθλούμενους. Με δεδομένο το πρόβλημα της έλλειψης χώρων άθλησης και υποδομών και στη Λάρισα, είναι πλέον ορατό το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας τμημάτων, με αποτέλεσμα αρκετοί αθλητές και κυρίως παιδιά να οδηγηθούν εκτός αθλητισμού. Ορατό είναι επίσης το ενδεχόμενο μετακύλισης του κόστους των νέων χαρατσιών στους αθλητές - μέλη τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα έξοδα των οικογενειών τους.

Στο ψήφισμα τονίζεται μεταξύ άλλων: «Αυτή η ενέργεια από πλευράς της κυβέρνησης θα οδηγήσει στην ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση των αθλητικών συλλόγων και στο μεγαλύτερο χτύπημα του δικαιώματος της νεολαίας στον αθλητισμό. Και όλα αυτά σε μια εποχή που οι κυβερνώντες και πολλοί ακόμα χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τη νεανική παραβατικότητα, και η χώρα μας αναδεικνύεται πρωταθλήτρια στην παιδική παχυσαρκία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση».

Επισημαίνεται δε η ανάγκη των ανθρώπων του αθλητισμού και γενικότερα των φορέων της Θεσσαλίας να μην επιτρέψουν την υλοποίηση της απόφασης, καθώς θα σημάνει την καταστροφή του αθλητισμού και των σωματείων: «Είναι ώρα ευθύνης για όλους τους ανθρώπους του αθλητισμού και τους φορείς της Θεσσαλίας. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό, δηλαδή την καταστροφή του ελληνικού αθλητισμού και του αθλητικού σωματείου. Το αθλητικό σωματείο αποτελεί το κύτταρο του ελληνικού αθλητισμού, δεν είναι επιχείρηση, παρόλο που το ίδιο το κράτος εξανάγκασε με τις νομοθετικές παρεμβάσεις τριών διαφορετικών υπουργών να λειτουργήσουν ως τέτοιες, με λογιστικά βιβλία, POS και συνδρομές, γιατί λόγω της ελλιπούς κρατικής χρηματοδότησης των ομοσπονδιών και των συλλόγων δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους».

Καταλήγοντας, το ψήφισμα απαιτεί από τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού:

«Να αποσυρθεί η εγκύκλιος του υπουργού αθλητισμού και της ΓΓΑ.

Καμία σκέψη για αυξήσεις στις ήδη ακριβές τιμές παραχώρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΕΑΚ Λάρισας στα αθλητικά σωματεία.

Αποκατάσταση των ζημιών στο στάδιο Αλκαζάρ και στο κλειστό κολυμβητήριο, για να ξαναλειτουργήσουν για τις ανάγκες των αθλητικών συλλόγων. Κατασκευή καινούργιου κλειστού γυμναστηρίου στο Αλκαζάρ

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ αθλητικές εγκαταστάσεις για όλα τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.

Ενίσχυση του ΕΑΚ Λάρισας με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για την ασφαλή λειτουργία του».