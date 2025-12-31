ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εορταστικές ίντριγκες

Τις πολύπλευρες ίντριγκες στο ποδοσφαιρικό προϊόν επανέφερε στο προσκήνιο η συζήτηση για τη διαιτησία στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Μάλιστα το λεγόμενο μπλοκ των ισχυρών του ελληνικού ποδοσφαίρου (Big 4) εκπροσωπήθηκε σε υψηλό επίπεδο σε αυτή, με τους τρεις εκ των τεσσάρων ιδιοκτητών των ΠΑΕ να δίνουν, έστω και διαδικτυακά, το «παρών».

Συγκεκριμένα στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Ιβάν Σαββίδης από πλευράς ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Αλαφούζος από τον Παναθηναϊκό και ο Μάριος Ηλιόπουλος από την ΑΕΚ, ενώ τον Ολυμπιακό εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Κώστας Καραπαπάς. Παρόντες ήταν επίσης ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, και ο επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Γάλλος αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά.

Αιτία των αντιμαχιών αποτέλεσαν τα παράπονα των ΠΑΕ προς την ΕΠΟ και την ΚΕΔ, ειδικά προς το πρόσωπο του Γάλλου αρχιδιαιτητή, για τις επιλογές στους ξένους διαιτητές και ιδίως για την τελευταία απόφαση της Ομοσπονδίας να κόψει την εβδομαδιαία ανάλυση των φάσεων (μέσω βίντεο) από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή, μετά την έντονη αμφισβήτηση που υπήρξε τους τελευταίους μήνες. Οι εκπρόσωποι του Big 4 ζήτησαν τον λόγο για τη συγκεκριμένη απόφαση και να επανέλθει η ανάλυση, ενώ από την πλευρά της η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε ανοιχτή αμφισβήτηση προς τον Λανουά, ζητώντας την αντικατάστασή του. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ξεκαθάρισε ότι η διοίκηση της ΕΠΟ στηρίζει το έργο της ΚΕΔ και τον σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη, δείχνοντας πως τουλάχιστον σε αυτήν τη φάση δεν τίθεται θέμα αλλαγής προσώπων. Σημείωσε μάλιστα ότι το γεγονός πως όλες οι ΠΑΕ έχουν παράπονα αποδεικνύει ότι «η διαιτησία δεν έχει κατεύθυνση».