ΠΑΤΡΑ - 1ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Με μαζική συμμετοχή και ηχηρό μήνυμα

Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Δημοτική Επιτροπή Δημοτικών Γηπέδων και το αθλητικό - ποδοσφαιρικό σωματείο Δάφνη Πατρών, με σύνθημα «Λεφτά για γήπεδα, όχι για πολέμους»

Από δεκάδες παιδιά αλλά και πολλούς μεγάλους πλημμύρισε το πρωί της Κυριακής το γήπεδο των Ζαρουχλέικων, στο πρώτο χριστουγεννιάτικο τουρνουά ποδοσφαίρου ηλικιών κάτω των 8 και κάτω των 10 ετών, που διοργάνωσαν - με κεντρικό σύνθημα- ηκαι τουπό την αιγίδα του

Στο γήπεδο έδωσαν δυναμικό «παρών» οι ομάδες Δάφνη Πατρών, Ατρόμητος Πάτρας, Διαγόρας Βραχνέικων, Αετός Ρίου, Αρης Πατρών, Ολυμπιακός Πατρών, Δίας και Αχαιός, που με τις συμμετοχές τους έκαναν δυναμική «πρεμιέρα» σε μια διοργάνωση που επιδιώκεται να γίνει θεσμός.

Ολους τους ένωσε το κάλεσμα για το τουρνουά, το σύνθημά του, σε παιχνίδια χωρίς νικητές και ηττημένους, με το ποδόσφαιρο να κερδίζει τις εντυπώσεις και τα μικρά παιδιά το ζεστό χειροκρότημα όλων όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο.

Πραγματοποιήθηκαν αρκετά παιχνίδια, ενώ στο τέλος όλα τα παιδιά βραβεύτηκαν με μετάλλια για τη συμμετοχή τους, όπως και με κύπελλο για κάθε ομάδα.

Το «παρών», βραβεύοντας και ομάδες, έδωσε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος, από κοινού με μέλη της Επιτροπής Αθλητισμού. Στον χαιρετισμό του επεσήμανε μεταξύ άλλων τη θέληση της δημοτικής αρχής η διοργάνωση να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή.

Στάθηκε επίσης στη σημασία του αθλητισμού συνολικά ως δικαιώματος για τη νεολαία και όχι μόνο, στην ανάγκη να χρηματοδοτηθούν έργα και παρεμβάσεις που να στηρίζουν ώστε ο καθένας να μπορεί να αθληθεί, όπως και στην προσπάθεια που καταβάλλουν τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά την άθληση για χιλιάδες παιδιά.

«Στόχος είναι αυτό το τουρνουά, με τη συμμετοχή και άλλων ποδοσφαιρικών συλλόγων, να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο παμπατραϊκό τουρνουά ποδοσφαίρου αναπτυξιακών ηλικιών, το οποίο θα έρθει να αναπληρώσει την αδιαφορία και το έλλειμμα του κράτους στην αθλητική αναψυχή των παιδιών μας», κατέληξε ο αντιδήμαρχος.

5ο τουρνουά μπάσκετ στη μνήμη του Νίκου Μοίραλη

Μέσα σε συγκινητική ατμόσφαιρα διεξήχθη το Σαββατοκύριακο το 5ο τουρνουά μπάσκετ στη μνήμη του αδικοχαμένου μπασκετμπολίστα Νίκου Μοίραλη, στο γήπεδο της Ενωσης Γλαύκου - Εσπέρου ΑΟΠΑ Πατρών.

Πήραν μέρος οι ομάδες της Ενωσης Γλαύκου - Εσπέρου, του Απόλλωνα Πατρών, του Προμηθέα Πατρών και του Ιωνικού Αγρινίου, που κατέκτησε και το κύπελλο του τουρνουά.

Παρευρέθηκε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος, ο οποίος συνεχάρη αθλητές και διοργανωτές και τόνισε μεταξύ άλλων: «Τα χρόνια περνούν, η μνήμη όμως δεν ξεθωριάζει και τιμάμε κάθε χρόνο το καλό, ευγενικό, χαμογελαστό παιδί, τον Νίκο μας. Εύχομαι το 2026 να είναι καλύτερο από το 2025, και οι λαοί να αφυπνιστούν και να πετάξουν στα σκουπίδια τα πολεμικά σχέδια που απεργάζονται όλοι όσοι θέλουν να ξαναμοιράσουν τη Γη για τα κέρδη τους».