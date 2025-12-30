EUROCUP

Κομβική αναμέτρηση για τον Αρη

Με ένα ματς κομβικό για τον στόχο της πρόκρισης στον επόμενο γύρο του Eurocup κλείνει τη δράση του για το 2025 ο Αρης, υποδεχόμενος την Τσεντεβίτα σήμερα στο Αλεξάνδρειο για τη 12η αγωνιστική (20.30 - Novasports Prime). Οι «κιτρινόμαυροι» με 6-5 βρίσκονται στην 6η θέση του 1ου ομίλου και με νίκη σήμερα θα εδραιώσουν περισσότερο τη θέση τους στην πρώτη εξάδα, που οδηγεί σε πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Θυμίζουμε ότι στην επόμενη φάση συνεχίζουν οι 6 πρώτες ομάδες καθενός από τους δύο ομίλους της διοργάνωσης, με τις δύο απ' αυτές - τις πρωτοπόρους των ομίλων - να προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά, ενώ οι άλλες 10 θα κοντραριστούν σε έξτρα γύρο μονών αγώνων και 6 εξ αυτών θα κερδίσουν κι αυτές από μια θέση στην οκτάδα.

Ο Αρης προέρχεται από σημαντική νίκη επί του Αμβούργου στη Γερμανία, που του αναπτέρωσε τις ελπίδες πρόκρισης αλλά και την ψυχολογία. Παρά την ήττα από την ΑΕΚ που μεσολάβησε για το πρωτάθλημα, στους Θεσσαλονικείς επικρατεί αισιοδοξία για τον σημερινό αγώνα, ενώ ο τεχνικός της ομάδας, Ιγκόρ Μίλισιτς, έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.