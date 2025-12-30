ΠΟΛΟ

Αριστα στο τεστ η Εθνική ανδρών

Αισιοδοξία ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο (στο Βελιγράδι από 10 έως 25 Γενάρη) γεννά η εμφάνιση της Εθνικής ομάδας στο φιλικό ματς που έγινε στον Πειραιά με αντίπαλο την ισχυρή Σερβία. Η Εθνική με σπουδαία απόδοση νίκησε 13-6, στέλνοντας θετικά μηνύματα για την κατάσταση της ομάδας στο τελευταίο μέρος της προετοιμασίας μπροστά στο Ευρωπαϊκό. Οι παίκτες του Θ. Βλάχου πραγματοποίησαν εντυπωσιακό β' μέρος και η εικόνα τους ήταν εξαιρετική ιδίως στο αμυντικό κομμάτι, ενώ στην επίθεση βρήκαν τις λύσεις με πρωταγωνιστές τους Γενηδουνιά και Αργυρόπουλο, οι οποίοι σημείωσαν από 4 γκολ.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 3-3, 8-4, 13-6.

Ελλάδα: Τζωρτζάτος, Γενηδουνιάς 4, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου, Γκίλλας 1, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 3, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς.

Σερβία: Μίσοβιτς, Μάντιτς 1, Πλιέβανσιτς, Ραντζέλοβιτς, Τσουκ 1, Λάζιτς 1, Ντράσοβιτς 1, Γιάκσιτς, Βίτσο, Ντέντοβιτς, Γκλάντοβιτς 1, Β. Ράσοβιτς 1, Γκλούσατς, Μαρτίνοβιτς.

Κορυφαία στον κόσμο η Φωτεινή Τριχιά

Μια σημαντική διάκριση για την ίδια και το ελληνικό πόλο έλαβε η Φωτεινή Τριχιά, που αναδείχθηκε κορυφαία παίκτρια στον κόσμο για το 2025, στη σχετική ψηφοφορία της World Aquatics. H διεθνής παίκτρια του Ολυμπιακού και πρώτη σκόρερ με την Εθνική στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, με 25 γκολ, επικράτησε στην ψηφοφορία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας απέναντι στις συνυποψήφιές της, ανάμεσα στις οποίες ήταν και η αρχηγός της Εθνικής, Ελευθερία Πλευρίτου.