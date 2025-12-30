Τρίτη 30 Δεκέμβρη 2025
Παρέμειναν σε τροχιά τετράδας ΑΕΚ και Προμηθέας

Η ΑΕΚ ήταν η νικήτρια στο ντέρμπι της αγωνιστικής κόντρα στον Αρη

Ακέραιες διατήρησαν τις ελπίδες τους για μια θέση στην πρώτη τετράδα της Basket League η ΑΕΚ και ο Προμηθέας Πάτρας, μετά τις σημαντικές νίκες τους στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής, με την οποία έκλεισε η αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα για το 2025.

Στο ντέρμπι των «κιτρινόμαυρων», στη «Sunel Arena», η ΑΕΚ δείχνοντας χαρακτήρα και παρά τις σημαντικές απουσίες επικράτησε 82-76 του Αρη, μετά από ένα ματς συναρπαστικό και ανοιχτό μέχρι τη λήξη. Ετσι η «Ενωση» με 7-4, και έχοντας κάνει και το ρεπό της, παρέμεινε μόνη 4η με 18 βαθμούς.

Τις ελπίδες του για τετράδα αναπτέρωσε κατά πολύ ο Προμηθέας, μετά το «διπλό» του με 92-80 επί του Περιστερίου. Οι Πατρινοί έφτασαν στο 6-5 και ανέβηκαν 5οι με 17 βαθμούς, μια ανάσα από την 4η θέση.

Στο δρόμο των επιτυχιών συνέχισε ο ΠΑΟΚ, περνώντας νικηφόρα από την Καρδίτσα, 72-62 επί της τοπικής ομάδας, και συνέχισε να φιγουράρει στην πρώτη τριάδα και συγκεκριμένα στη 2η θέση.

Στα αξιοσημείωτα της αγωνιστικής η νέα επιτυχία της νεοφώτιστης Μυκόνου. Η ομάδα του Β. Ζιάγκου έφυγε νικήτρια από τη Ρόδο, 97-83 τον Κολοσσό, και εδραιώνεται στην πρώτη οκτάδα.

Σημαντική νίκη, που τον απομακρύνει κι άλλο από τις τελευταίες θέσεις, πήρε ο Ηρακλής στο Ιβανώφειο, 80-66 τον ουραγό Πανιώνιο. Η νέα αποτυχία των «κυανέρυθρων» έφερε εξελίξεις στην ομάδα, με τον Ηλία Ζούρο να υποβάλλει την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία.

Από τη 12η αγωνιστική αναβλήθηκε το ματς Μαρούσι - Παναθηναϊκός, λόγω μαζικών κρουσμάτων γρίπης που «χτύπησαν» τους «πράσινους». Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη (18.30 - ΕΡΤ2 Σπορ). Ρεπό είχε ο πρωτοπόρος και αήττητος Ολυμπιακός.

  • Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 22, ΠΑΟΚ 20, Παναθηναϊκός 19, ΑΕΚ 18, Προμηθέας Πάτρας 17, Αρης 16, Περιστέρι 16, Μύκονος 16, Ηρακλής 16, Καρδίτσα 15, Μαρούσι 12, Κολοσσός Ρόδου 13, Πανιώνιος 13, Μαρούσι 12 (Μαρούσι και Παναθηναϊκός έχουν από έναν αγώνα λιγότερο).
    

