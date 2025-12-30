BASKET LEAGUE

Παρέμειναν σε τροχιά τετράδας ΑΕΚ και Προμηθέας

Eurokinissi

Ακέραιες διατήρησαν τις ελπίδες τους για μια θέση στην πρώτη τετράδα της Basket League η ΑΕΚ και ο Προμηθέας Πάτρας, μετά τις σημαντικές νίκες τους στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής, με την οποία έκλεισε η αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα για το 2025.

Στο ντέρμπι των «κιτρινόμαυρων», στη «Sunel Arena», η ΑΕΚ δείχνοντας χαρακτήρα και παρά τις σημαντικές απουσίες επικράτησε 82-76 του Αρη, μετά από ένα ματς συναρπαστικό και ανοιχτό μέχρι τη λήξη. Ετσι η «Ενωση» με 7-4, και έχοντας κάνει και το ρεπό της, παρέμεινε μόνη 4η με 18 βαθμούς.

Τις ελπίδες του για τετράδα αναπτέρωσε κατά πολύ ο Προμηθέας, μετά το «διπλό» του με 92-80 επί του Περιστερίου. Οι Πατρινοί έφτασαν στο 6-5 και ανέβηκαν 5οι με 17 βαθμούς, μια ανάσα από την 4η θέση.

Στο δρόμο των επιτυχιών συνέχισε ο ΠΑΟΚ, περνώντας νικηφόρα από την Καρδίτσα, 72-62 επί της τοπικής ομάδας, και συνέχισε να φιγουράρει στην πρώτη τριάδα και συγκεκριμένα στη 2η θέση.

Στα αξιοσημείωτα της αγωνιστικής η νέα επιτυχία της νεοφώτιστης Μυκόνου. Η ομάδα του Β. Ζιάγκου έφυγε νικήτρια από τη Ρόδο, 97-83 τον Κολοσσό, και εδραιώνεται στην πρώτη οκτάδα.

Σημαντική νίκη, που τον απομακρύνει κι άλλο από τις τελευταίες θέσεις, πήρε ο Ηρακλής στο Ιβανώφειο, 80-66 τον ουραγό Πανιώνιο. Η νέα αποτυχία των «κυανέρυθρων» έφερε εξελίξεις στην ομάδα, με τον Ηλία Ζούρο να υποβάλλει την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία.

Από τη 12η αγωνιστική αναβλήθηκε το ματς Μαρούσι - Παναθηναϊκός, λόγω μαζικών κρουσμάτων γρίπης που «χτύπησαν» τους «πράσινους». Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη (18.30 - ΕΡΤ2 Σπορ). Ρεπό είχε ο πρωτοπόρος και αήττητος Ολυμπιακός.