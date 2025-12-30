ΜΠΑΣΚΕΤ - 4ο UNICEF TROPHY

Κατέκτησε τον τίτλο η Δόξα Λευκάδας

Η Δόξα Λευκάδας ήταν η ομάδα που κατέκτησε το 4ο Unicef Trophy, νικώντας 74-65 την ΑΓΕ Χαλκίδας στον τελικό του Φάιναλ 4 στην Αρτα. Αυτό ήταν το πρώτο τρόπαιο στη διοργάνωση για την ομάδα της Λευκάδας, η οποία παράλληλα εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο φετινό Κύπελλο Ελλάδας, όπου θα αγωνιστεί στα πλέι οφ με στόχο την πρόκριση στο Φάιναλ 8.

Σε έναν συναρπαστικό τελικό η Δόξα Λευκάδας έκανε σπουδαία ανατροπή από το -16 στο ξεκίνημα του αγώνα (25-9), ισορροπώντας στο ημίχρονο (37-35) και στο β' μέρος ξεφεύγοντας λίγο πριν το φινάλε με 69-61. Παρά την αντίδραση των Χαλκιδέων, που μείωσαν σε 69-65, οι παίκτες του Θοδωρή Τερζή διατήρησαν το προβάδισμα και έφτασαν στη σημαντική επιτυχία.

Στα πλέι οφ του Κυπέλλου η Δόξα Λευκάδας θα αντιμετωπίσει τον 12ο της βαθμολογίας της Basket League, με τον νικητή του ζευγαριού να αντιμετωπίζει τον 5ο της βαθμολογίας της Basket League. Θυμίζουμε ότι βάσει των αλλαγών στο σύστημα διεξαγωγής, οι 5 πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος θα προκριθούν απευθείας στο Φάιναλ 8 και στα πλέι οφ θα αναμετρηθούν οι ομάδες στις θέσεις 5 έως 11, καθώς και η 12η με τον νικητή του Unicef Trophy, με έπαθλο τα εναπομείναντα «εισιτήρια» για το Φάιναλ 8.