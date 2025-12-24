ΠΑΤΡΑ

«Δώστε λεφτά για γήπεδα, όχι για πολέμους!»

Χριστουγεννιάτικο τουρνουά ποδοσφαίρου για παιδιά κάτω των 8 και των 10 ετών διοργανώνουν την Κυριακή 28 Δεκέμβρη (έναρξη 10 π.μ.) στο γήπεδο Ζαρουχλέικων η Επιτροπή Δημοτικών Γηπέδων Ποδοσφαίρου και το αθλητικό - ποδοσφαιρικό σωματείο Δάφνη Πατρών, υπό την αιγίδα του δήμου Πατρέων.

Με απαίτηση μέσα από το τουρνουά «Λεφτά για γήπεδα, όχι για πολέμους», συγκεντρώθηκαν συμμετοχές από 14 ποδοσφαιρικά και αθλητικά σωματεία (Δάφνη Πατρών, Ατρόμητος Πάτρας, Διαγόρας Βραχνέικων, Αετός Ρίου, Αρης Πατρών, Ολυμπιακός Πατρών, Δίας, Πανιώνιος - Αχιλλέας και Αχαιός), που θα συμμετάσχουν με 12 ομάδες στις δύο κατηγορίες.

«Στόχος είναι αυτό το τουρνουά, με τη συμμετοχή και άλλων ποδοσφαιρικών συλλόγων, να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο παμπατραϊκό τουρνουά ποδοσφαίρου αναπτυξιακών ηλικιών, το οποίο θα έρθει να αναπληρώσει την αδιαφορία και το έλλειμμα του κράτους στην αθλητική αναψυχή των παιδιών μας. Κάπως έτσι ξεκίνησε το 2016 το δρομικό γεγονός στη μνήμη του Φάνη Τσιμιγκάτου και έχει εξελιχθεί σήμερα σε έναν από τους πιο γνωστούς ημιμαραθώνιους της χώρας, με πλήθος συμμετοχών», τονίζει στο κάλεσμά της η δημοτική αρχή.