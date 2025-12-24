ΕΠΟ

Βάζει τέλος στην ανάλυση των φάσεων

Τέλος στην εβδομαδιαία ανάλυση των επίμαχων φάσεων από τον επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Στεφάν Λανουά, έβαλε η ΕΠΟ, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της ΚΕΔ. Οπως επισημαίνεται, η περίφημη ανάλυση των φάσεων μέσω σχετικού βίντεο από τον Λανουά διακόπτεται, αφού «έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης». Η ΚΕΔ προσθέτει ότι το προσεχές διάστημα θα εξετάσει εναλλακτικές λύσεις επιμόρφωσης της κοινής γνώμης για τις διαιτητικές αποφάσεις.

Να σημειωθεί ότι ο Γάλλος αρχιδιαιτητής από την αρχή της χρονιάς έχει τεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο έντονης κριτικής για τις επιλογές των διαιτητών και για την ανάλυση των φάσεων, τόσο από μέλη του λεγόμενου γκρουπ των ισχυρών του πρωταθλήματος όσο και από τις «μικρομεσαίες» ομάδες.