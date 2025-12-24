Τετάρτη 24 Δεκέμβρη 2025
EUROLEAGUE
Εορταστική δοκιμασία για τον Ολυμπιακό

Στην Μπολόνια κόντρα στη Βίρτους στις 26/12

Δυνατό τεστ θα είναι για τον Ολυμπιακό η τελευταία του υποχρέωση για τη Euroleague το 2025, καθώς την Παρασκευή 26 Δεκέμβρη θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους στην Μπολόνια για τη 18η αγωνιστική (21.30 - Novasports Prime).

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μείνει πίσω στη βαθμολογία, 10οι με 9-7 (με αγώνα λιγότερο, αυτόν με τη Φενερμπαχτσέ που αναβλήθηκε), προέρχονται από εντός έδρας νίκη επί της ουραγού Βιλερμπάν και στην Ιταλία θα επιδιώξουν να δώσουν συνέχεια στις επιτυχίες, προκειμένου να ανέβουν περισσότερο βαθμολογικά αλλά και ψυχολογικά, ειδικά ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ που ακολουθεί για την επόμενη αγωνιστική, με το «καλημέρα» του 2026, την Παρασκευή 2 Γενάρη.

Από την πλευρά της η Βίρτους, που είναι 12η με 8-9, θα ψάξει τη νίκη προκειμένου να πλησιάσει τις θέσεις για τα πλέι ιν (πρώτη 10άδα) αλλά και για να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα την προηγούμενη αγωνιστική. Η ιταλική ομάδα έχει ως εφαλτήριο και το πολύ καλό σερί που μετράει στα εντός έδρας ματς της, με 5 νίκες και μόλις 1 ήττα στους τελευταίους αγώνες.

  • Τα άλλα ματς της Παρασκευής με τα οποία ολοκληρώνεται η 18η αγωνιστική: Παρτιζάν Βελιγραδίου - Μακάμπι Τελ Αβίβ (18.00 - Novasports Start), Μονακό - Ρεάλ Μαδρίτης (20.30 - Novasports 4).
    

