EUROLEAGUE

Εορταστική δοκιμασία για τον Ολυμπιακό

Δυνατό τεστ θα είναι για τον Ολυμπιακό η τελευταία του υποχρέωση για τη Euroleague το 2025, καθώς την Παρασκευή 26 Δεκέμβρη θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους στην Μπολόνια για τη 18η αγωνιστική (21.30 - Novasports Prime).

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μείνει πίσω στη βαθμολογία, 10οι με 9-7 (με αγώνα λιγότερο, αυτόν με τη Φενερμπαχτσέ που αναβλήθηκε), προέρχονται από εντός έδρας νίκη επί της ουραγού Βιλερμπάν και στην Ιταλία θα επιδιώξουν να δώσουν συνέχεια στις επιτυχίες, προκειμένου να ανέβουν περισσότερο βαθμολογικά αλλά και ψυχολογικά, ειδικά ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ που ακολουθεί για την επόμενη αγωνιστική, με το «καλημέρα» του 2026, την Παρασκευή 2 Γενάρη.

Από την πλευρά της η Βίρτους, που είναι 12η με 8-9, θα ψάξει τη νίκη προκειμένου να πλησιάσει τις θέσεις για τα πλέι ιν (πρώτη 10άδα) αλλά και για να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα την προηγούμενη αγωνιστική. Η ιταλική ομάδα έχει ως εφαλτήριο και το πολύ καλό σερί που μετράει στα εντός έδρας ματς της, με 5 νίκες και μόλις 1 ήττα στους τελευταίους αγώνες.