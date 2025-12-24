ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Στις 19 Δεκέμβρη συμπληρώθηκαν 11 χρόνια από τον θάνατο της αγωνίστριας και ψηφοφόρου του ΚΚΕ, από τη Ζαγορά Πηλίου, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΒΑΛΑΣΣΑ.

Επίσης, στις 25 Δεκέμβρη συμπληρώνονται 32 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή ο αντάρτης του ΕΛΑΣ, από τη Ζαγορά Πηλίου, ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΛΑΣΣΑΣ (Κολυμπάσης).

Στη μνήμη τους προσφέρουμε 150 ευρώ στο ΚΚΕ.

Τα παιδιά τους, Μιχάλης, Βέργος - Φανή, και τα εγγόνια τους, Κωνσταντίνος και Ελενα

***

Στη μνήμη του ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΝΤΟΣΗ, πέντε χρόνια από τον θάνατό του, η αδερφή του, Εφη Κοντόση, ο γαμπρός του, Γιώργος Αργύρης, και τα ανίψια του προσφέρουν 100 ευρώ στο ΚΚΕ μέσω ΚΟΒ Ληλαντίου Χαλκίδας.

***

Στη μνήμη του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΒΒΑ η γυναίκα του, Ασημίνα, και η αδερφή του, Αφροδίτη, προσφέρουν 150 ευρώ μέσω ΚΟΒ Τανάγρας στο ΚΚΕ για την Οικονομική Εξόρμηση.