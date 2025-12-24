ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΣΑΤ 2025

Οι πρώτοι των πρώτων

Με τον Εμμανουήλ Καραλή, την Ελευθερία Πλευρίτου και την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών να παίρνουν την πρωτεία στις βασικές κατηγορίες πραγματοποιήθηκε η απονομή των φετινών βραβείων του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου στους κορυφαίους του ελληνικού αθλητισμού για το 2025.

Ο Εμ. Καραλής, χάλκινος Ολυμπιονίκης του επί κοντώ, κέρδισε τον τίτλο του αθλητή της χρονιάς, επικρατώντας στη σχετική ψηφοφορία του διεθνούς μπασκετομπολίστα των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο, και του παγκόσμιου πρωταθλητή στην κωπηλασία, Στέφανου Ντούσκου.

Η δε Ελ. Πλευρίτου, αρχηγός της Εθνικής πόλο γυναικών, αναδείχθηκε η αθλήτρια της χρονιάς, επικρατώντας στην ψηφοφορία της αδερφής της και συναθλήτριάς της, Βασιλικής Πλευρίτου, καθώς και της πρωταθλήτριας Ευρώπης στην πάλη, Μαρίας Πρεβολαράκη.

Κορυφαία ομάδα της χρονιάς ψηφίστηκε η Εθνική πόλο γυναικών, που αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια, με δεύτερη την Εθνική πόλο ανδρών, που το 2025 κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια, στο Ευρωπαϊκό και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Κορυφαίος προπονητής ψηφίστηκε ο Χάρης Παυλίδης, τεχνικός της Εθνικής πόλο γυναικών.

Ως κορυφαίος αθλητής με αναπηρία βραβεύτηκε ο Νάσος Γκαβέλας (στίβος) και ως κορυφαία αθλήτρια με αναπηρία η Δήμητρα Κοροκίδα (τάε κβον ντο).

Ειδική τιμητική διάκριση δόθηκε στους αθλητές και στις ομάδες που κατέκτησαν μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τη φετινή χρονιά, ενώ υπήρξαν και αρκετές άλλες ειδικές βραβεύσεις.

Τέλος, ο ΠΣΑΤ βράβευσε τις ομάδες του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή τους.