ΟΑΣΘ

Επαναλαμβανόμενα τα περιστατικά με λεωφορεία σε ισόπεδες διαβάσεις του ΟΣΕ

MotionTeam

Επαναλαμβανόμενα περιστατικά με λεωφορεία του ΟΑΣΘ σε ισόπεδες διαβάσεις του ΟΣΕ που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών, καταγγέλλει η ΔΑΣ στον Οργανισμό.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 12/12 συνέβη περιστατικό σε ισόπεδη διάβαση του ΟΣΕ, στην αερογέφυρα κοντά στο ΚΤΕΛ «Μακεδονία» όπου οι μπάρες της διάβασης «εγκλώβισαν» λεωφορείο της γραμμής 52 Ν.Σ.Σ. - ΔΙΠΑΕ - ΣΙΝΔΟΣ του ΟΑΣΘ. Ο οδηγός χάρη στην εμπειρία του με ελιγμό απεγκλώβισε το όχημα χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε επίπτωση στους επιβαίνοντες.

Μάλιστα ο οδηγός οδηγήθηκε στο αυτόφωρο ως κοινός εγκληματίας, χωρίς να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιστατικό. Αφέθηκε ελεύθερος την επόμενη, με εντολή εισαγγελέα, έως ότου διενεργηθεί η προκαταρκτική έρευνα που διατάχθηκε προκειμένου να διακριβωθούν τα πραγματικά περιστατικά.

Ακολούθησαν δημοσιεύματα από ηλεκτρονικά μέσα, που βιάστηκαν να καταδικάσουν τον οδηγό παραγράφοντας την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων με ευθύνη του κράτους.

Αυτό το γεγονός ήρθε να επιβεβαιώσει το δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή 14/12, όταν το απόγευμα συνέβη παρόμοιο περιστατικό αυτή τη φορά από την αντίθετη κατεύθυνση της αερογέφυρας του σταθμού του ΚΤΕΛ με λεωφορείο της γραμμής 12 Κάτω Τούμπα.

Και τα δύο περιστατικά αναδεικνύουν την έλλειψη μέτρων προστασίας.

Στο παρελθόν έχουν καταγγελθεί πολλά παρόμοια περιστατικά από το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΘ και τον ίδιο τον ΟΑΣΘ, επιβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται για ζήτημα ατομικής ευθύνης των οδηγών.

Η ΔΑΣ ΟΑΣΘ σημειώνει ότι «πρόκειται ουσιαστικά για σημείο "παγίδα" όπου ήδη θα έπρεπε να έχουν ληφθεί μέτρα για να μην προκληθεί κάποιο σοβαρό ατύχημα. Ο συνδυασμός πολλών παραγόντων όπως: Ο χρόνος που χρειάζεται για να "περάσει" το αστικό λεωφορείο από το κακό οδόστρωμα και τις ράγες. Η δυσκολία ορισμένες φορές στην ορατότητα των απαρχαιωμένων φωτεινών σημάτων. Ο έντονος θόρυβος από τα κινούμενα οχήματα που δεν επιτρέπει στον οδηγό να ακούσει το ηχητικό σήμα έγκαιρα. Η εντατικοποίηση της δουλειάς και άλλοι πιθανοί παράγοντες. Ολα τα παραπάνω πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Τα λεωφορεία που διέρχονται από την ισόπεδη διάβαση του ΟΣΕ έχουν το μήκος μιας νταλίκας, 18 ακόμα και 19 μέτρα. Γίνεται αντιληπτό ότι η δυνατότητα αντίδρασης που έχουν οι συνάδελφοί μας είναι συγκεκριμένη. Η πυκνότητα διέλευσης οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο είναι τεράστια. Για να αποφευχθούν μελλοντικά ατυχήματα η ισόπεδη διάβαση θα έπρεπε να είναι υπόγεια, ώστε με κανέναν τρόπο να μην μπορεί να βρεθεί στην τροχιά του συρμού άλλο όχημα ούτε και πεζός.

Συμπληρώνονται τρία χρόνια από τα Τέμπη και η πολιτική που οδήγησε στο έγκλημα είναι εδώ. Η λογική κόστους - οφέλους έχει δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους και για τους συναδέλφους μας και για το επιβατικό κοινό της πόλης. Οι επιβάτες ανησυχούν, οι εργαζόμενοι σέρνονται με χειροπέδες στα αυτόφωρα και στα δικαστήρια, η κυβέρνηση πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να μην ξανασυμβεί παρόμοιο περιστατικό. Δεν θα ανεχτούμε ένα νέο "ατύχημα"!!», τονίζει.