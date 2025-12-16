Τρίτη 16 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Στάση εργασίας αύριο στα λεωφορεία

Στάση εργασίας (11 π.μ. - 5 μ.μ.) αύριο Τετάρτη πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στα μπλε λεωφορεία στην Αθήνα, για την πραγματοποίηση εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης. Τη στάση έχει κηρύξει το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Επαναλαμβανόμενα τα περιστατικά με λεωφορεία σε ισόπεδες διαβάσεις του ΟΣΕ
 Αύξηση ψηφισάντων στις αρχαιρεσίες κατά 70%
 Σύσκεψη με τους εργαζόμενους στις φαρμακαποθήκες
 Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι δασεργάτες
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ