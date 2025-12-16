Στάση εργασίας αύριο στα λεωφορεία

Στάση εργασίας (11 π.μ. - 5 μ.μ.) αύριο Τετάρτη πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στα μπλε λεωφορεία στην Αθήνα, για την πραγματοποίηση εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης. Τη στάση έχει κηρύξει το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ.