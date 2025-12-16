ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σύσκεψη με τους εργαζόμενους στις φαρμακαποθήκες

Σε σύσκεψη αύριο Τετάρτη καλεί τους εργαζόμενους στις φαρμακαποθήκες το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής, στο Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας (πλατεία Κάνιγγος, Βερανζέρου 1, 2ος όροφος), για την οργάνωση του αγώνα. Λόγω ωραρίου εργασίας, στις 5 μ.μ. θα γίνει σύσκεψη για όλους τους εργαζόμενους, εκτός των οδηγών, και στις 7.30 μ.μ. για τους οδηγούς.

Στο κάλεσμά του το Συνδικάτο ξεχωρίζει το ζήτημα του ωραρίου, αφού οι εργοδότες αξιοποιούν τους αντεργατικούς νόμους για το περαιτέρω ξεχείλωμά του, ενώ προσπαθούν να φέρουν νέες Συμβάσεις Εργασίας με διάφορες προφάσεις. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ο δήμαρχος Περιστερίου μοιράζει άδειες στην εργοδοσία, δηλαδή σε φαρμακαποθήκες της περιοχής, για να ανοίγουν πλέον και τα Σάββατα.

Χαρακτηρίζει τεράστια την κερδοφορία του κλάδου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι η συμμετοχή των φαρμακαποθηκών στο ΑΕΠ εκτιμάται σε πάνω από μισό δισ. ευρώ για το 2023, ο τζίρος της εταιρείας «Cosmofarm» υπολογίζεται σε 70 εκατ. ευρώ, ο ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ πραγματοποιεί τεράστια επένδυση στον Ασπρόπυργο και η ΠΡΟΦΑΡΜ εξαγοράζει άλλες φαρμακαποθήκες, ενώ προχωρά στην «ευελιξία» του ωραρίου.

«Ηρθε η ώρα να απαντήσουμε συλλογικά - οργανωμένα, με βάση τις δικές μας ανάγκες να απαιτήσουμε άμεση υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με 3ετίες - αυξήσεις - επιδόματα με 7ώρο - 5ημερο - 35ωρο», τονίζει το Συνδικάτο και προσθέτει: «Για να κερδίσουμε εμείς πρέπει να χάσουν αυτοί. Γι' αυτό, συνάδελφοι, απαντάμε όπως απάντησαν οι συνάδελφοί μας σε ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ και ADELCO. Καμία τροποποίηση, καμία αλλαγή Σύμβασης, απαιτούμε 7ώρο - 5ήμερο - 35ωρο Δευτέρα με Παρασκευή. Τώρα αυξήσεις με βάση τις δικές μας ανάγκες και υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας».