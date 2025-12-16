Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι δασεργάτες

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι δασικοί συνεταιρισμοί της χώρας, απαιτώντας την απομάκρυνση των εταιρειών από τη διαχείριση των δασών.

Η Επιτροπή Αγώνα Δασικών Συνεταιρισμών ανακοίνωσε ότι σήμερα Τρίτη από 1 έως 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν συντονισμένες διαμαρτυρίες σε όλα τα Δασαρχεία ή τις Διευθύνσεις Δασών σε κάθε νομό όπου δραστηριοποιούνται δασικοί συνεταιρισμοί.

Η κινητοποίηση αφορά το σύνολο των δασεργατών και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και συντονισμένα στις Περιφέρειες Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Ηπείρου.

Οι δασεργάτες απαιτούν: Την απομάκρυνση των εταιρειών από τη διαχείριση των δασών. Την κατάργηση του νόμου 5106/2024, τον οποίο θεωρούν καταστροφικό για τους εργαζόμενους, τους δασικούς συνεταιρισμούς και τη βιώσιμη δασική διαχείριση.

Η Επιτροπή Αγώνα τονίζει ότι η κινητοποίηση αφορά την προάσπιση της εργασίας των δασεργατών, την προστασία των δημόσιων δασών και τη διασφάλιση του κοινωνικού τους χαρακτήρα.