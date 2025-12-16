Τρίτη 16 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι δασεργάτες

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι δασικοί συνεταιρισμοί της χώρας, απαιτώντας την απομάκρυνση των εταιρειών από τη διαχείριση των δασών.

Η Επιτροπή Αγώνα Δασικών Συνεταιρισμών ανακοίνωσε ότι σήμερα Τρίτη από 1 έως 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν συντονισμένες διαμαρτυρίες σε όλα τα Δασαρχεία ή τις Διευθύνσεις Δασών σε κάθε νομό όπου δραστηριοποιούνται δασικοί συνεταιρισμοί.

Η κινητοποίηση αφορά το σύνολο των δασεργατών και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και συντονισμένα στις Περιφέρειες Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Ηπείρου.

Οι δασεργάτες απαιτούν: Την απομάκρυνση των εταιρειών από τη διαχείριση των δασών. Την κατάργηση του νόμου 5106/2024, τον οποίο θεωρούν καταστροφικό για τους εργαζόμενους, τους δασικούς συνεταιρισμούς και τη βιώσιμη δασική διαχείριση.

Η Επιτροπή Αγώνα τονίζει ότι η κινητοποίηση αφορά την προάσπιση της εργασίας των δασεργατών, την προστασία των δημόσιων δασών και τη διασφάλιση του κοινωνικού τους χαρακτήρα.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
