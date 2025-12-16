ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αύξηση ψηφισάντων στις αρχαιρεσίες κατά 70%

Πιο συσπειρωμένο και πιο δυνατό βγήκε το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αττικής από τη μάχη των αρχαιρεσιών του, που διεξήχθησαν στις 2, 9 και 11 Δεκέμβρη.

Για τη νέα διοίκηση του Συνδικάτου ψήφισαν 615 ηλεκτρολόγοι, 254 περισσότεροι απ' ό,τι το 2022, αύξηση 70%. Για την Ομοσπονδία ψήφισαν 603 (από 348 το 2022) και εκλέγονται 12 αντιπρόσωποι (από 7). Για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας ψήφισαν 603 εργαζόμενοι (από 348 το 2022) και εκλέγονται 8 αντιπρόσωποι (από 5).

Χαιρετίζοντας όλους όσοι συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες, το Συνδικάτο τονίζει ότι «η πολύ μεγάλη αύξηση των ψηφισάντων επιβεβαιώνει τη σταθερή άνοδο της εμπιστοσύνης των συναδέλφων προς το Συνδικάτο. Επιβεβαιώνει πως οι συνάδελφοι θέλουν να είναι σε σταθερή επαφή με το Συνδικάτο, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο σε όλους όσοι μάς θέλουν ανοργάνωτους, για να μας τσακίζουν τη ζωή.

Επιβεβαίωσε τη θέληση των συναδέλφων το Συνδικάτο να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση, της οργάνωσης του αγώνα, στη γραμμή της σύγκρουσης με τους εργοδότες, με την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, και σε σύγκρουση με τη συμβιβασμένη ηγεσία της Ομοσπονδίας, που βάζει εμπόδια στην ενημέρωση και στην οργάνωση του κλάδου σε αγωνιστική κατεύθυνση».

Και αναδεικνύει ότι το αποτέλεσμα θα συμβάλει στο άνοιγμα πιο πλατιάς συζήτησης σε κάθε εργοτάξιο και εταιρεία, σε κάθε χώρο δουλειάς για να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία και αυθαιρεσία, για την υλοποίηση των αιτημάτων, όπως εφαρμογή των Συμβάσεων στον κλάδο με μεγάλες αυξήσεις στο μεροκάματο και λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων.

Στην κατεύθυνση να αποκτήσει ακόμα πιο ζωντανή λειτουργία, το Συνδικάτο καλεί τους ηλεκτρολόγους να συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες του, στη συζήτηση, στην οργάνωση του αγώνα.

Επόμενο βήμα είναι το σημερινό συλλαλητήριο στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα, με προσυγκέντρωση στις 6 μ.μ. στην Παλιά Βουλή, ενάντια «στον νέο κρατικό προϋπολογισμό του πολέμου, των φόρων και της φτώχειας, σε σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους, που μας θέλει "κρέας για τα κανόνια" και φτηνό εργατικό δυναμικό για τα μονοπώλια».