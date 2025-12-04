Πέμπτη 4 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Με τα δικά τους λόγια

Με αφορμή την απεργία που έχει προκηρύξει το ΣΕΗ, μιλούν στον «Ριζοσπάστη» άνθρωποι του θεάτρου

    

Κορυφή σελίδας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Αύριο τα θέατρα θα είναι άδεια γιατί εμείς θα είμαστε στον δρόμο
Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ
Σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που κρατούν ζωντανό το ελληνικό θέατρο
Το δικαίωμα της Συλλογικής Σύμβασης είναι αδιαπραγμάτευτο
Μια ιστορία που συνεχίζεται, μια σχέση που κρατάει χρόνια
Για τα εργασιακά μας δικαιώματα
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ