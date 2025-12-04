Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ / The Voice of Hind Rajab / Κάουτερ Μπεν Χάνια / 2025 / 89 λεπτά

Η σημερινή στήλη είναι επίσης αφιερωμένη στην Παλαιστίνη και στα παιδιά της. Στα δεκάδες χιλιάδες παιδιά που έχουν σκοτωθεί από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, στα δεκάδες χιλιάδες παιδιά, πάνω από 40.500 παιδιά και εφήβους, που έχουν μείνει ανάπηρα από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Στις 29 Ιανουαρίου 2024 η πεντάχρονη Χιντ Ρατζάμπ δολοφονήθηκε μαζί με άλλα έξι μέλη της οικογένειάς της από τις ισραηλινές Ενοπλες Δυνάμεις μέσα στο αυτοκίνητό τους, που προσπαθούσε να διαφύγει, μετά το μήνυμα εκκένωσης στη Νότια Γάζα. Η Χιντ επέζησε της αρχικής επίθεσης, αλλά έμεινε για ώρες παγιδευμένη στα συντρίμμια, περιτριγυρισμένη από τα πτώματα των θείων και των ξαδερφών της. Οι κραυγές της για βοήθεια καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια ζωντανής κλήσης στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τους εθελοντές της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, οι οποίοι προσπάθησαν αγωνιωδώς με κάθε τρόπο να βρουν ασφαλή δίοδο ώστε να στείλουν ασθενοφόρο για να την σώσουν. Ο ισραηλινός στρατός δολοφόνησε εν ψυχρώ με ρουκέτα και τους δύο διασώστες, οι οποίοι ανακαλύφθηκαν στο ολοσχερώς καμένο ασθενοφόρο τους περίπου 50 μέτρα μακριά, δέκα μέρες μετά, με την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού κατοχής από την περιοχή.

Το ηχητικό ντοκουμέντο ανέβηκε στο διαδίκτυο, η Κάουτερ Μπεν Χάνια το άκουσε και αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει για να αφηγηθεί την ιστορία της Χιντ. Η ταινία έσπασε τη σιωπή στο πρόσφατο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και συγκλόνισε τους πάντες. Εμείς παρακολουθήσαμε όλη την πορεία της ταινίας κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ και θα βρείτε πολλά δημοσιεύματα στη σελίδα πολιτισμού του «Ριζοσπάστη».

Η ταινία κατά τη γνώμη μας είναι αναμφίβολα η ταινία της χρονιάς. Οχι μόνο για τη δύναμη της αφήγησής της, όχι μόνο για τη θεματολογία της, αλλά γιατί όποιος τη βλέπει δεν μπορεί να μην ταρακουνηθεί, δεν μπορεί να μην παγώσει, δεν μπορεί παρά να νιώσει τον πυρήνα της ανθρωπιάς να εκρήγνυται μέσα του. Είναι από εκείνες τις ταινίες που βγαίνεις από την αίθουσα βουβός, γιατί δεν βρίσκεις λόγια, με χιλιάδες συναισθήματα να σε κατακλύζουν.

Γιατί δεν χωράει ανθρώπου νους πώς είναι να είσαι 5 χρονών στη Γάζα, ανάμεσα στα πτώματα των αγαπημένων σου ανθρώπων και το τανκ να σε στοχεύει σε δέκα μέτρα απόσταση για ώρες ολόκληρες.

Δεν χωράει ανθρώπου νους ότι το αυτοκίνητο γαζώθηκε από 335 σφαίρες και οι δολοφόνοι, που αρνούνται τη σφαγή, ήξεραν ότι σκοτώνουν παιδιά.

Δεν χωράει ανθρώπου νους ότι χρειάζεται να δει κανείς μια ταινία για να ξεσηκωθεί, να πάει στην πλευρά του δίκιου, όταν δύο χρόνια έβλεπε τα χιλιάδες κορμάκια των παιδιών, τυλιγμένα σε άσπρα σεντόνια στην αγκαλιά της μάνας τους, στην οθόνη του κινητού του.

Για την Χιντ, την μητέρα και τον μικρό αδερφό της, για το δίκιο, για τη λευτεριά, για την Παλαιστίνη, να μεταφέρουμε τη φωνή της Χιντ παντού, η φωνή της να γίνει η φωνή μας.

Π. Α.