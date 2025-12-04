Πέμπτη 4 Δεκέμβρη 2025
Σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που κρατούν ζωντανό το ελληνικό θέατρο

Παύλος Ορκόπουλος

Οι ηθοποιοί έχουν την αγάπη του κόσμου, το χειροκρότημα του κόσμου, αλλά δεν έχουν Συλλογική Σύμβαση που να ορίζει τις κατώτατες απολαβές για να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς και να ανεβαίνουν στη σκηνή να επικοινωνούν με τον κόσμο. Οι περισσότεροι ηθοποιοί έχουν σοβαρά προβλήματα για την επιβίωσή τους. Ναι, σήμερα το 2025 οι ηθοποιοί είναι χωρίς Συλλογική Σύμβαση εδώ και 13 χρόνια. ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ;;!!!

Αυτά για να ξέρει ο κόσμος γιατί θα είναι κλειστά τα θέατρα αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου. Γιατί οι ηθοποιοί πρέπει να έχουν Συλλογική Σύμβαση που να ορίζει 1.250 ευρώ βασικό μισθό από 5-8 παραστάσεις, 65 ευρώ ημερομίσθιο από 1-5 παραστάσεις και πληρωμένες πρόβες.

Αυτό αποφάσισε το ΔΣ του ΣΕΗ, το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ: Καλύτερους όρους εργασίας. Σεβασμό και συνέπεια απέναντι στους ανθρώπους που κρατούν ζωντανό το ελληνικό θέατρο. Καλούμε τις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις, ΠΕΘ και ΕΝΘΕΠΑ, να υπογράψουν αυτήν τη Σύμβαση.

    

