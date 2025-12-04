Παύλος Ορκόπουλος
Αυτά για να ξέρει ο κόσμος γιατί θα είναι κλειστά τα θέατρα αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου. Γιατί οι ηθοποιοί πρέπει να έχουν Συλλογική Σύμβαση που να ορίζει 1.250 ευρώ βασικό μισθό από 5-8 παραστάσεις, 65 ευρώ ημερομίσθιο από 1-5 παραστάσεις και πληρωμένες πρόβες.
Αυτό αποφάσισε το ΔΣ του ΣΕΗ, το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ: Καλύτερους όρους εργασίας. Σεβασμό και συνέπεια απέναντι στους ανθρώπους που κρατούν ζωντανό το ελληνικό θέατρο. Καλούμε τις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις, ΠΕΘ και ΕΝΘΕΠΑ, να υπογράψουν αυτήν τη Σύμβαση.