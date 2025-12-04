Το δικαίωμα της Συλλογικής Σύμβασης είναι αδιαπραγμάτευτο

Οι αγώνες και οι διαπραγματεύσεις του εργατικού κινήματος για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στην Ελλάδα ξεκινούν απ' τις αρχές του 20ού αιώνα, με τους καπνεργάτες,τους σιδηροδρομικούς και τους ναυτεργάτες να παλεύουν συλλογικά και με θάρρος για την κατάκτηση των βασικών. Πάνω από έναν αιώνα μετά, και με την απεργία να έχει κατοχυρωθεί συνταγματικά από το 1975, συζητάμε για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων, λες και πρόκειται για την πιο εξωπραγματική διεκδίκηση των σωματείων, όπου οι εργάτες, επιστρατεύοντας την «αχαλίνωτη φαντασία» τους, διεκδικούν μονόκερους να τους πηγαίνουν στη δουλειά, μαγικά χαλιά να τους ανεβάζουν στις σκαλωσιές και Κύκλωπες να τους βοηθούν στις μεταφορές.

Το δικαίωμα της Συλλογικής Σύμβασης είναι αδιαπραγμάτευτο, ιστορικά κατοχυρωμένο, απαραίτητο, αυτονόητο και απολύτως αναγκαίο. Είναι τόσο αυτονόητο όσο και η αμειβόμενη εργασία...