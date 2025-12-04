ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

Αύριο τα θέατρα θα είναι άδεια γιατί εμείς θα είμαστε στον δρόμο

Αύριο Παρασκευή 5 Δεκέμβρη οι ηθοποιοί απεργούν!

Δεκάδες είναι οι θίασοι που ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών δεν θα πραγματοποιήσουν παραστάσεις, απαιτώντας υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με τις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις του κλάδου (ΠΕΘ, ΕΝΘΕΠΑ) χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις, πρόβες πληρωμένες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και αύξηση μισθού.

Οπως αναφέρει το ΣΕΗ σε ανακοίνωσή του, δημοσιεύοντας και μια λίστα με δεκάδες θέατρα που θα είναι αύριο κλειστά και παράλληλα καλώντας τους παραγωγούς να κλείσουν την προπώληση, για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του κοινού:

«Απεργούμε γιατί ζητάμε την υπογραφή και εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασής μας, όπως την έχει αποφασίσει ο κλάδος μας σε Γενική Συνέλευση.

Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κοροϊδεύει η εργοδοσία έναν ολόκληρο κλάδο, με αλλεπάλληλα ραντεβού που ακυρώνονται.

Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κάνουμε μήνες πρόβες χωρίς να τις πληρωνόμαστε.

Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να βγάζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο όνομά μας και εμείς να εργαζόμαστε χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.

Απεργούμε γιατί με αυτούς τους όρους δεν μπορούμε να κάνουμε το θέατρο που ονειρευτήκαμε».

Το ΣΕΗ καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Θέατρο «Παλλάς», ενώ παράλληλα ευχαριστεί όλα τα μικρά θέατρα που ακύρωσαν τις παραστάσεις τους σε ένδειξη συμπαράστασης στο Σωματείο και όλους τους ηθοποιούς που απεργούν από τις πρόβες τους.