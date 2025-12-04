Πέμπτη 4 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ
Αύριο τα θέατρα θα είναι άδεια γιατί εμείς θα είμαστε στον δρόμο

Αύριο Παρασκευή 5 Δεκέμβρη οι ηθοποιοί απεργούν!

Δεκάδες είναι οι θίασοι που ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών δεν θα πραγματοποιήσουν παραστάσεις, απαιτώντας υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με τις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις του κλάδου (ΠΕΘ, ΕΝΘΕΠΑ) χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις, πρόβες πληρωμένες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και αύξηση μισθού.

Οπως αναφέρει το ΣΕΗ σε ανακοίνωσή του, δημοσιεύοντας και μια λίστα με δεκάδες θέατρα που θα είναι αύριο κλειστά και παράλληλα καλώντας τους παραγωγούς να κλείσουν την προπώληση, για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του κοινού:

«Απεργούμε γιατί ζητάμε την υπογραφή και εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασής μας, όπως την έχει αποφασίσει ο κλάδος μας σε Γενική Συνέλευση.

Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κοροϊδεύει η εργοδοσία έναν ολόκληρο κλάδο, με αλλεπάλληλα ραντεβού που ακυρώνονται.

Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κάνουμε μήνες πρόβες χωρίς να τις πληρωνόμαστε.

Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να βγάζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο όνομά μας και εμείς να εργαζόμαστε χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.

Απεργούμε γιατί με αυτούς τους όρους δεν μπορούμε να κάνουμε το θέατρο που ονειρευτήκαμε».

Το ΣΕΗ καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Θέατρο «Παλλάς», ενώ παράλληλα ευχαριστεί όλα τα μικρά θέατρα που ακύρωσαν τις παραστάσεις τους σε ένδειξη συμπαράστασης στο Σωματείο και όλους τους ηθοποιούς που απεργούν από τις πρόβες τους.

  • Σε τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκονται και οι εργαζόμενοι του ΚΘΒΕ. Με στάσεις εργασίας που πραγματοποίησαν χθες από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, και θα επαναλάβουν αύριο Παρασκευή τις ίδιες ώρες, οι εργαζόμενοι απαιτούν εφαρμογή της Επιχειρησιακής ΣΣΕ. Καταγγέλλουν τη διοίκηση και τη διεύθυνση (καλλιτεχνική και οικονομική) του ΚΘΒΕ ότι έχουν επιδοθεί σε μια σειρά παραβιάσεων στην εφαρμογή της Σύμβασης, καθώς και σε πρακτικές που πλήττουν άμεσα τα εργασιακά τους δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας.
    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αγώνας για τη Σύμβαση στα χρόνια της ...«επιστροφής στην κανονικότητα» (19/1/2019)
Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης (4/1/2019)
Την Πέμπτη η απεργία για την υπογραφή Σύμβασης (14/3/2018)
Στη μάχη για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στο Ελεύθερο Θέατρο (6/1/2018)
Συνεχίζουν τον αγώνα τους (28/2/2003)
Πολεμούν το απεργιακό δικαίωμα (30/9/1997)

Κορυφή σελίδας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ
Σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που κρατούν ζωντανό το ελληνικό θέατρο
Το δικαίωμα της Συλλογικής Σύμβασης είναι αδιαπραγμάτευτο
Μια ιστορία που συνεχίζεται, μια σχέση που κρατάει χρόνια
Για τα εργασιακά μας δικαιώματα
 Με τα δικά τους λόγια
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ