AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ακάθεκτη η ΑΕΚ στο χάντμπολ

Eurokinissi

Ακάθεκτη συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας της Α1 χάντμπολ γυναικών η ΑΕΚ, η οποία για την 6η αγωνιστική πέρασε νικηφόρα από τον Βύρωνα, 35-24 τον Αθηναϊκό, ανεβάζοντας στροφές στο β' μέρος. Στο κυνήγι της «Ενωσης» παραμένει ο ΠΑΟΚ, που έφυγε με εύκολο «διπλό» από την Κυψέλη, 44-20 τον Πανελλήνιο. Αλλα αποτελέσματα: Πανόραμα - ΟΦΝΙ 21-40, Καματερό - Αναγέννηση Αρτας 21-34, Πυλαία - Αρης Νικαίας 37-28.

Στη βαθμολογία προηγείται η ΑΕΚ με 12 και ακολουθούν ΠΑΟΚ και ΟΦΝΙ έχοντας από 10.

Μπάσκετ: Παρέμεινε σε ρόλο οδηγού ο Αθηναϊκός

Την πορεία του στην κορυφή της βαθμολογίας της Α1 μπάσκετ γυναικών συνέχισε ο Αθηναϊκός, που χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα επικράτησε 102-70 του Πρωτέα Βούλας για την 8η αγωνιστική. Ετσι η ομάδα του Βύρωνα παρέμεινε σε ρόλο οδηγού, έχοντας ωστόσο έναν αγώνα περισσότερο από τους διώκτες της, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, που επίσης συνέχισαν νικηφόρα. Ο 2ος της βαθμολογίας Παναθηναϊκός διατήρησε το αήττητο, νικώντας 86-62 τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο Ολυμπιακός έμεινε στην τριάδα επικρατώντας 85-62 του Αμύντα εκτός έδρας. Τέλος, στις νίκες έφτασαν η Νέα Ιωνία (93-62 την Ανόρθωση Βόλου) και ο ΠΑΣ Γιάννινα (73-61 τον Παναθλητικό).

Στη βαθμολογία προηγείται ο Αθηναϊκός με 15 βαθμούς και ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με 14, ο Ολυμπιακός με 13 και ο ΠΑΣ Γιάννινα με 12.

Bόλεϊ: Συνέχισε εντυπωσιακά ο ΖΑΟΝ

Η νίκη του ΖΑΟΝ με 3-1 σετ επί του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη (21-25, 12-25, 25-20, 19-25), στο ντέρμπι για την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, ξεχώρισε στην 7η αγωνιστική της Volleyleague γυναικών. Η ομάδα της Κηφισιάς συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία της μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα και χάρη στο νέο «τρίποντο» εδραιώθηκε στην 3η θέση, ενώ αύξησε τη διαφορά της από τον 4ο «Δικέφαλο του Βορρά». Κατά τ' άλλα, αμετάβλητη έμεινε η μάχη της κορυφής, με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και τον 2ο Παναθηναϊκό να φτάνουν σε «καθαρές» νίκες. Οι «ερυθρόλευκες», κάνοντας ανατροπή από το εις βάρος τους 0-1, επικράτησαν 3-1 της ΑΕΚ εντός έδρας (21-25, 25-15, 25-20, 25-21), ενώ οι «πράσινες» πέρασαν νικηφόρα από τη Σαντορίνη, 3-1 τον ΑΟ Θήρας (14-25, 25-21, 16-25, 17-25). Μετά από συναρπαστικό ματς στη Νέα Σμύρνη ο Μίλωνας επικράτησε του Αρη με 3-2 σετ (23-25, 29-27, 19-25, 25-17, 15-13). Ο Πανιώνιος πέρασε εύκολα από το Μαρκόπουλο, νικώντας 3-0 την τοπική ομάδα (14-25, 19-25, 14-25).

Στη βαθμολογία προηγείται ο Ολυμπιακός με 19 βαθμούς και ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με 18, ο ΖΑΟΝ με 15 και ο ΠΑΟΚ με 12.

Ποδόσφαιρο: Δείγμα θετικό για την Εθνική γυναικών

Μία νίκη και μία ισοπαλία ήταν ο απολογισμός για την Εθνική ποδοσφαίρου γυναικών στα δύο φιλικά που έδωσε στη Βοσνία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ενόψει των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, που θα διεξαχθεί στη Βραζιλία. Η Εθνική αρχικά αντιμετώπισε τη Λευκορωσία, νικώντας με 2-0, ενώ στο έτερο παιχνίδι, κόντρα στην οικοδέσποινα Βοσνία, αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1. Το δείγμα των κοριτσιών της Εθνικής θεωρείται θετικό από τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό, Βασίλη Σπέρτο. Σημειώνεται πως στα προκριματικά για το Παγκόσμιο του 2027, που θα ξεκινήσουν τον ερχόμενο Μάρτη, η Εθνική θα βρεθεί στον 4ο όμιλο της 3ης κατηγορίας, με αντιπάλους τα Νησιά Φερόε και τη Γεωργία.