ΒΟΛΕΪ - ΛΙΓΚ ΚΑΠ «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ»

Κόντρα «αιωνίων» στα ημιτελικά

Ντέρμπι «αιωνίων» στη σημερινή ημιτελική φάση του Λιγκ Καπ βόλεϊ ανδρών «Νίκος Σαμαράς» έβγαλαν οι χθεσινοί προημιτελικοί της διοργάνωσης, με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να επικρατούν των αντιπάλων τους και να κλείνουν ραντεβού μεταξύ τους στην τετράδα.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός σε αγώνα που έγινε στο κλειστό «Κ. Πέρσης» της Νέας Σμύρνης κατάφερε έστω και με ιδιαίτερη δυσκολία να κάμψει την αντίσταση του μαχητικού Φοίνικα Σύρου και να επικρατήσει με 3-2 σετ (25-17, 18-25, 22-25, 25-21, 15-7), κλείνοντας θέση στην τετράδα. Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός σε πιο ήπιους ρυθμούς νίκησε 3-0 τον ΟΦΗ στο Ζηρίνειο (25-23, 25-20, 25-21), παίρνοντας κι αυτός την πρόκριση.

Ο σημερινός αγώνας των «αιωνίων» θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο «Σ. Μπεφόν» του Παλαιού Φαλήρου (17.00 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Στον άλλο ημιτελικό απόψε, στο κλειστό γήπεδο «Α. Βαρίκας» στη Νέα Σμύρη (20.30), θα κοντραριστούν οι νικητές των χθεσινοβραδινών προημιτελικών Φλοίσβος - Κηφισιά και ΠΑΟΚ - Μίλωνας.