ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 25άρας

Ιδανική πρεμιέρα για την ελληνική αποστολή

Ιδανικά ξεκίνησε για την ελληνική αποστολή το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης σε 25άρα πισίνα το οποίο διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Στη χθεσινή πρεμιέρα, στα πρωινά προκριματικά ξεχώρισαν από ελληνικής πλευράς οι εμφανίσεις του Απόστολου Σίσκου και της Αννας Ντουντουνάκη, που προκρίθηκαν στα ημιτελικά των αγωνισμάτων τους και αργά χθες το βράδυ διεκδικούσαν την πρόκριση στους σημερινούς τελικούς.

Συγκεκριμένα, ο Σίσκος στα 200 μ. ύπτιο τερμάτισε 2ος στην προκριματική σειρά, με 1.51.25, που αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ, παίρνοντας την πρόκριση στον ημιτελικό με την 7η καλύτερη επίδοση μεταξύ των 16 αθλητών που προκρίθηκαν. Στα 50 μ. πεταλούδα η Ντουντουνάκη, κάτοχος του τίτλου στη διοργάνωση του 2023, προκρίθηκε άνετα στα ημιτελικά τερματίζοντας 1η στη σειρά της με 25.54 και 10η στη συνολική κατάταξη (μεταξύ 16 αθλητριών που προκρίθηκαν στα ημιτελικά).

Από τις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές της χθεσινής μέρας ξεχώρισε η Αρτεμις Βασιλάκη στα 400 μ. ελεύθερο, όπου μετά από πολύ καλή κούρσα τερμάτισε 3η στη σειρά της με χρόνο 4.07.44, που αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ, ενώ άγγιξε και το πανελλήνιο ρεκόρ (4.07.39). Ο Ανδρέας Βαζαίος στα προκριματικά των 50 μ. πεταλούδα τερμάτισε 8ος στη σειρά του με 23.04 και 24ος στο σύνολο, ενώ ο Βασίλης Κακουλάκης στο ντεμπούτο του στη διοργάνωση συμμετείχε στα προκριματικά των 400 μ., όπου ήταν 8ος στη σειρά του με 3.50.37.