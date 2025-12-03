ΠΟΛΟ - CHAMPIONS LEAGUE

Για το αποφασιστικό βήμα ο Ολυμπιακός

Αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Champions League πόλο ανδρών θέλει να κάνει απόψε ο Ολυμπιακός, υποδεχόμενος την ουγγρική Βάσας στον Πειραιά για την 5η αγωνιστική του 1ου ομίλου της 1ης φάσης της διοργάνωσης (21.30 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Οι «ερυθρόλευκοι» με 3 νίκες και 1 ήττα βρίσκονται στην 1η θέση, ισοβαθμώντας με τη Μλάντοστ, και έτσι η αποψινή αναμέτρηση με τη Βάσας, στο «παρά ένα» πριν το φινάλε του ομίλου, έχει κομβική σημασία για τους πρωταθλητές Ελλάδας, που με νίκη «κλειδώνουν» το ένα από τα δύο «εισιτήρια» του ομίλου που οδηγούν στην οκτάδα.

Στο άλλο ματς η Μλάντοστ υποδέχεται τη Ραντνίτσκι, που παίζει το τελευταίο της «χαρτί» για πρόκριση.

Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 9, Μλάντοστ 9, Ραντνίτσκι 6, Βάσας 0.