ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δεσπόζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ Αρη και ΠΑΟΚ να δεσπόζει στο πρόγραμμα, διεξάγεται σήμερα το κυρίως μέρος της 4ης και τελευταίας αγωνιστικής της νεοσύστατης League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Να σημειωθεί ότι η αυλαία της League Phase πέφτει εντός του Δεκέμβρη, όταν θα διεξαχθούν τα ματς που εκκρεμούν από τις προηγούμενες αγωνιστικές, ωστόσο η σημερινή αγωνιστική αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την τελική βαθμολογία και ειδικά τις θέσεις που δίνουν πρόκριση. Υπενθυμίζεται ότι οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη τετράδα προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά, ενώ αυτές που θα βρεθούν στις θέσεις 5 έως 12 θα δώσουν μονό αγώνα πλέι οφ για τα 4 εναπομείναντα «εισιτήρια» της οκτάδας.

Στην κόντρα της Θεσσαλονίκης οι δύο αντίπαλοι ψάχνουν τη νίκη για διαφορετικούς λόγους σε πρακτικό επίπεδο, θέλοντας παράλληλα να αποκτήσουν ψυχολογικό προβάδισμα ενόψει της επικείμενης αναμέτρησής τους για το πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι «κιτρινόμαυροι», φιγουράροντας στην 3η θέση με 9 βαθμούς, επιδιώκουν να σφραγίσουν την απευθείας πρόκριση στα ημιτελικά. Αντίθετα οι φιλοξενούμενοι «ασπρόμαυροι» είναι με την πλάτη στον τοίχο, στην 11η θέση με 3 βαθμούς, αν και με αγώνα λιγότερο.

Στα αξιοσημείωτα του προγράμματος συγκαταλέγονται και οι συναντήσεις σε «OPAP Arena» και «Aπόστολος Νικολαΐδης». Στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ, ανεβασμένη και αγωνιστικά και ψυχολογικά μετά τις τελευταίες επιτυχίες, φιλοξενεί τον ΟΦΗ, που ψάχνει στο Κύπελλο μια εξιλέωση για την αρνητική πορεία του στο πρωτάθλημα. Και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ο Παναθηναϊκός, ψάχνοντας αντίδραση μετά την ήττα από την ΑΕΚ στο ντέρμπι για το πρωτάθλημα, υποδέχεται την Κηφισιά, που θέλει να οριστικοποιήσει το δικό της «εισιτήριο» για τα προημιτελικά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Σήμερα Τετάρτη

13.00: Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός (Cosmote Sport 1). 15.00: Μαρκό - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 2), Athens Kallithea - Καβάλα. 16.00: ΑΕΛ - Ατρόμητος (Cosmote Sport 3). 17.00: Αστέρας Τρίπολης - Ηλιούπολη. 17.30: ΑΕΚ - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1). 19.30: Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Cosmote Sport 2). 21.30: Αρης - ΠΑΟΚ (Cosmote Sport 1).

Αύριο Πέμπτη

17.00: Ηρακλής - Παναιτωλικός.