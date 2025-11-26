Σε λίγες μέρες ξεκινά το Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου

Επίσης, επιλεγμένες δράσεις και προβολές του Φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν στο Goethe - Institut Athen και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, ενώ κάποια προγράμματά του θα παρουσιαστούν και online στη διεύθυνση online.tainiothiki.gr.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει πρεμιέρες, ειδικές προβολές, βωβές ταινίες συνοδεία ζωντανής μουσικής, συζητήσεις, masterclasses και πολλούς καλεσμένους όπως οι Ράντου Ζούντε, Μπεν Ρίβερς, Καμάλ Αλτζαφαρί, Μπάνι Χοσνούντι, Αμπάς Φαντέλ, Ρίτα Αζεβέδο Γκόμες, Μορίν Φαζεϊντέρο κ.λπ.

Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκονται τα δύο διαγωνιστικά τμήματα που αναδεικνύουν τον σύγχρονο και πειραματικό κινηματογράφο: Στo διαγωνιστικό τμήμα Reframing Images θα προβληθούν 24 ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα και στο καθιερωμένο Διεθνές Διαγωνιστικό θα παρουσιαστούν 10 ταινίες απ' όλο τον κόσμο, λίγο μετά τη συμμετοχή και τη διάκρισή τους στα μεγαλύτερα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ.

Η αγαπημένη ενότητα «Αποκατεστημένες και υπέροχες» συμπληρώνει το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα του 14ου ΦΠΚΑ και επιστρέφει με την ταινία ορόσημο του ελληνικού κινηματογράφου «Πικρό ψωμί» (1951) σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Γρηγορίου, ψηφιακά αποκατεστημένη σε 4Κ σε παγκόσμια πρεμιέρα. Αλλά και το υπόλοιπο πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά εννιά σπάνιες ταινίες σε ψηφιακή αποκατάσταση.

Το 14ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας πραγματοποιεί αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του σύγχρονου πειραματικού και πρωτοποριακού κινηματογράφου στην Ελλάδα, τον «Αλχημιστή των Εικόνων» Θανάση Ρεντζή. Το έργο του αποτελεί θεμελιώδη παρακαταθήκη για την καθιέρωση του μοντερνισμού στον ελληνικό κινηματογράφο. Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα προβληθούν οι ταινίες «Μαύρο + Ασπρο», «Βιο-γραφία», «Ηλεκτρικός Αγγελος» και «Fiction». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σε πρεμιέρα και ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του Θανάση Ρεντζή που υπογράφει ο Προκόπης Δάφνος. Το φεστιβάλ τιμά επίσης τον Θάνο Αναστόπουλο, έναν σημαντικό δημιουργό ο οποίος κινείται με ευχέρεια ανάμεσα στη μυθοπλασία, στο ντοκιμαντέρ και στις υβριδικές φόρμες. Θα προβληθούν οι ταινίες του «Διόρθωση», «Η κόρη», «Τελευταία Παραλία», τα «Φαντάσματα της Επανάστασης», αλλά και η πρώτη ταινία μικρού μήκους του, «Ο Θεατής».

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Ταινιοθήκης http://www.tainiothiki.gr