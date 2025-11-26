Τιμητική διάκριση για τον σύντροφό μας Λεωνίδα Βαρδαρό

Η δεύτερη ταινία της τριλογίας «» του, που συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ του Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας - DocFest, απέσπασε τιμητική διάκριση στην τελετή λήξης. Το σκεπτικό της επιτροπής, λιτό, αντικατοπτρίζει ένα μέρος της σπουδαίας δουλειάς του αγαπημένου συντρόφου μας:

Η ταινία του θα προβληθεί σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 17.00 στην Καλαμάτα στο διαγωνιστικό τμήμα στο πλαίσιο του 11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου.

Υπενθυμίζουμε ότι το δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ αναφέρεται στην ιστορική περίοδο που απλώνεται από την Απελευθέρωση και τις 33 μέρες του Δεκέμβρη έως την περίοδο της Λευκής Τρομοκρατίας και την εποποιία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Αναδεικνύει την έντονη συμμετοχή των γυναικών στους αγώνες αυτής της περιόδου στην πόλη και στα βουνά, στις φυλακές και τις εξορίες.

Δεκαοκτώ αγωνίστριες καταθέτουν αυτά που έζησαν από το 1944 έως το τέλος της δεκαετίας του '50. Παρεμβαίνουν οι ιστορικοί Γιώργος Μαργαρίτης, Προκόπης Παπαστράτης, Τασούλα Βερβενιώτη και Λη Σαράφη.

Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Λεωνίδα Βαρδαρού.

Μοντάζ: Λεωνίδας Παπαφωτίου, Αγγελική Χατζή.

Κάμερα: Ξενοφώντας Βαρδαρός.

Ηχος: Αντρέας Γκόβας.

Μουσική: Μιχάλης Γούτης, στίχοι: Αργύρης Χατζηνάκης, τραγούδι: Μίλτος Πασχαλίδης.